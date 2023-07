F24 Nordics renforce davantage encore sa position de leader dans les pays scandinaves en faisant l'acquisition de Blue Idea ApS, premier fournisseur de services de notifications dans la région

TRONDHEIM, Norvège, 20 juillet 2023 /PRNewswire/ -- F24 Nordics AS renforce davantage encore sa position de leader sur le marché scandinave avec l'acquisition de Blue Idea ApS, premier fournisseur SaaS de services de notifications dans la région.

L'entreprise, dont le siège social se situe à Silkeborg (Danemark), développe et commercialise un logiciel exclusif de services de notifications qui permet d'alerter et d'informer des clients, des employés ou des citoyens rapidement et efficacement par SMS ou via d'autres canaux de communication. Blue Idea commercialise sa solution depuis trois sites au Danemark, en Suède et, plus récemment, en Finlande. L'entreprise a pour public cible les entités critiques, et notamment les entreprises de services publics, les municipalités et les associations d'aide au logement.

F24 devient un acteur majeur des services de notifications dans les pays scandinaves

Grâce cette nouvelle acquisition, F24 devient un acteur majeur dans le domaine des services de notifications dans les pays scandinaves et s'établit davantage encore en tant que fournisseur SaaS leader en matière de résilience. Marius Røstad, Directeur général et Vice-président Ingénierie chez F24 Nordics AS, témoigne : « Nous sommes très contents d'accueillir Blue Idea dans la famille F24. Cette nouvelle acquisition renforce notre présence dans les pays scandinaves et représente une étape fondamentale pour développer notre rayonnement dans le domaine des services de notifications. »

Flemming Bøgely, PDG et fondateur de Blue Idea Aps, s'engage à conserver son poste et à s'impliquer au sein de F24. « Nous sommes heureux de rejoindre F24, un groupe solidement ancré à l'international. Faire partie de cette entreprise va nous permettre de proposer d'incroyables opportunités à nos clients et de les accompagner de manière exhaustive. Tous nos collaborateurs ont d'ores et déjà hâte de façonner ensemble un avenir commun », déclare-t-il.

Le Dr Jörg Rahmer, porte-parole du Conseil d'administration de F24, ajoute : « Le groupe F24 poursuit sa croissance. En plus de FramWeb, qui a rejoint le groupe au début de l'année 2023, Blue Idea représente une nouvelle acquisition cette année dans la région scandinave. Cette nouvelle étape permet à F24 de devenir un acteur majeur des services de notifications dans la région scandinave. Cela contribue à établir significativement F24 comme premier fournisseur en matière de résilience en Europe et illustre clairement notre approche holistique dans ce domaine. »

À propos de F24

F24 est le fournisseur de solutions software-as-a-service (SaaS) leader dans le domaine des messageries d'entreprise, des notifications d'urgence et de la gestion des crises et des incidents en Europe. Les solutions de F24 assistent plus de 3 000 clients dans le monde afin de renforcer leur résilience de manière globale.

Les solutions ultra innovantes de F24 accompagnent ses clients tout au long de la chaîne de valeur : communication d'entreprise impliquant un grand volume de données, gouvernance, risque et conformité (GRC), notifications de masse, communication d'événements intelligents, alerte des populations, notifications d'urgence et gestion de A à Z des crises et des incidents.

À propos de Blue Idea

Blue Idea est le premier fournisseur SaaS de services de notifications sur le marché scandinave. L'entreprise a son siège social à Silkeborg (Danemark) ainsi que des bureaux en Suède et en Finlande. Blue Idea développe et commercialise un logiciel exclusif de services de notifications de masse qui permet d'alerter et d'informer des clients, des employés ou des citoyens rapidement et efficacement par SMS ou via d'autres canaux de communication.

