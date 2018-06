Fabiana Karla recebe premiação em castelo na Itália

Na ocasião, em uma das mais belas colinas com vista para o vale superior do Tibre, a atriz Fabiana Karla recebeu das mãos dos empresários italianos Giuseppe de Paola, Santo Magliacane e John Richmond a Palma D'Oro di Assisi, sendo nomeada Guardiã da Paz, igualando-se a personalidades como Angela Merkel, Nelson Mandela, Príncipe Henry e o tenor Andrea Bocelli, todos já agraciados com a comenda no passado.

No evento, os empresários Giuseppe e Santo, reconhecidos por trazerem a Piaggio e Vespa ao Brasil, anunciaram que no segundo semestre do ano, junta-se a estas tradicionais marcas outras duas, a Monacelli Italy, empresa dedicada a linha de produtos cosméticos profissionais para o cabelo e John Richmond, marca internacional do famoso rock designer inglês.

Sobre: A Monacelli Italy sempre se dedicou ao crescimento das atividades no setor de moda capilar, levando milhares de proprietários a realizar seus sonhos de desenvolvimento pessoal e empresarial. Tornou-se assim a empresa líder na Itália na criação de sistemas capazes de crescer o negócio e torná-lo "único e vencedor" em seu próprio mercado. Criadora de um Sistema de Desenvolvimento exclusivo, agora codificado, reconhecido como o mais poderoso e válido método de crescimento, que passa pela qualidade de produtos, serviços e gestão. Monacelli Italy chega ao Brasil no segundo semestre de 2018.

