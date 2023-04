Fábio Teruel é apontado como o segundo deputado federal mais influente nas mídias sociais do Brasil

SÃO PAULO , 3 de abril de 2023 /PRNewswire/ -- Pesquisa feita pela consultoria Genial/ Quaest apontou a lista dos atuais parlamentares mais influentes nas mídias sociais. A pesquisa analisou as redes dos deputados e senadores e apontou o ranking dos dez mais influentes de cada casa – Câmara dos Deputados e Senado Federal.

Na lista publicada pela consultoria, Fábio Teruel, que está em seu primeiro mandato, foi apontado como o segundo deputado federal mais influente nas mídias sociais do Brasil.

Deputado federal Fábio Teruel, o segundo mais influente nas redes

O estudo avaliou o desempenho dos parlamentares nas principais plataformas, como Facebook, Instagram, Twitter e Youtube, Google e Wikipédia, analisando a presença, atividade e engajamento online. A pesquisa analisou o Índice de Popularidade Digital (IPD), que mede a relevância virtual dos parlamentares, que é constituído a partir de 152 variáveis, como seguidores, curtidas, comentários, compartilhamentos e buscas, coletados nas plataformas digitais. No indicador, que vai de 0 a 100, o deputado Fábio Teruel teve índice de 47 (quarenta e sete), apenas seis a menos do que o primeiro colocado.

O parlamentar mostrou-se muito satisfeito com o resultado da pesquisa e reforçou seu compromisso: "Fico muito honrado em ser reconhecido como um dos parlamentares mais influentes nas redes sociais. Isso só reforça a minha determinação em seguir trabalhando com ética, transparência e comprometimento para atender as demandas da população e lutar pelos interesses do país", afirmou Fábio Teruel.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2046934/Picture1.jpg

FONTE Deputado Fábio Teruel

