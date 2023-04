Fábio Teruel é o deputado federal com mais seguidores no Brasil

Apuração da Bites Consultoria indica mais de 20 milhões só no Facebook

SÃO PAULO, 6 de abril de 2023 /PRNewswire/ -- Estudo realizado pela Consultoria Bites elaborou a lista dos atuais deputados federais com maior engajamento nas mídias sociais. O levantamento, realizado em março, computou os números dos seguidores dos parlamentares nas principais plataformas digitais, Facebook, Instagram, TikTok, Twitter e YouTube.

Na lista publicada pela Consultoria, Fábio Teruel (MDB/SP), que está em seu primeiro mandato, foi apontado como o deputado federal com o maior número de seguidores nas mídias sociais no Brasil. No Facebook, Teruel conta com mais de 20 milhões de seguidores, mais que o dobro do segundo colocado, André Janones (Avante-MG), que soma 8 milhões de seguidores. A proporção se repete no YouTube. Fábio Teruel tem 7,1 milhões de seguidores e o segundo colocado, Delegado Da Cunha (PP/SP), conta com 3,7 milhões de seguidores.

Sobre sua forte presença no ambiente virtual, agora constatada por mais um levantamento, Teruel comenta que é resultado de um trabalho sério e persistente. "É uma honra e uma alegria constatar que o trabalho que realizamos está tocando de verdade o coração das pessoas. Isso reafirma a minha convicção de que estamos no caminho certo, de trabalhar para transformar a realidade da população brasileira e construirmos juntos um Brasil mais justo e fraterno", afirmou.

Autor Cargo Partido Estado Facebook Seguidores Instagram Seguidores TikTok Seguidores Twitter Seguidores YouTube Seguidores Fabio Teruel Deputado Federal MDB SP 20.234.282 3.688.608 2.200.000 21.197 7.160.000 Tiririca - Francisco Everardo Tiririca Oliveira Silva Deputado Federal PL SP 4.642.873 6.082.691 6.000.000 59.338 244.000 Andre Janones Deputado Federal AVANTE MG 8.080.535 2.373.853 832.400 1.030.681 1.430.000 Nikolas Ferreira Deputado Federal PL MG 1.319.931 7.090.721 - 2.319.447 1.440.000 Eduardo Bolsonaro Deputado Federal PL SP 3.111.736 5.119.637 245.500 2.528.411 1.110.000 Carla Zambelli Deputado Federal PL SP 2.984.819 3.246.554 - 2.228.220 770.000 Delegado Da Cunha - Carlos Alberto da Cunha Deputado Federal PP SP 3.059.133 2.096.329 125.800 27.583 3.700.000 Sargento Fahur Deputado Federal PSD PR 4.390.631 2.046.566 713.000 770.116 805.000 Pastor Marco Feliciano Deputado Federal PL SP 4.431.420 2.614.223 - 926.522 285.000

