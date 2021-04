Fábrica da BAT Brasil (ex-Souza Cruz) conquista selo Carbono Neutro

SÃO PAULO, 8 de abril de 2021 /PRNewswire/ -- A busca por uma operação sustentável que atenda as mais modernas práticas de ESG sempre foi um dos objetivos da BAT Brasil (ex-Souza Cruz). Por este motivo, a companhia festeja mais um marco ao conquistar a Certificação PAS 2060 - Neutralidade de Carbono, que garante o cumprimento dos requisitos de quantificação, redução e compensação das emissões de Gases de Efeito Estufa ocorridos no ano passado. De 2017 a 2020, houve uma redução absoluta de 30% nas emissões de Gases de Efeito Estufa, sendo que as emissões restantes (7.204 toneladas de CO2) foram compensadas por meio de incentivos a projetos ambientais na Amazônia. Esta é a única especificação reconhecida a nível internacional sobre a neutralidade de carbono, fazendo com que a fábrica de Uberlândia seja considerada uma planta Carbon Neutral. O certificado foi concedido pelo Instituto Totum depois de auditoria para comprovar as medidas tomadas pela companhia.

Inaugurada em 1978, a fábrica da BAT Brasil no Estado de Minas sempre teve um mindset voltado à sustentabilidade como, por exemplo, utilizando caldeira de biomassa, alimentada por lenha proveniente de floresta renovável, luz natural nos pisos de serviço e maquinário com alta eficiência energética. Foi criado um circuito fechado da Estação de Tratamento de Efluentes com 100% de reuso de água.

Desde então, várias práticas sustentáveis foram implantadas como a substituição de caldeiras antigas por caldeira à lenha com alta eficiência energética, zero envio de resíduos para aterro e reuso de água tratada em toaletes. Em 2020, foi possível aumentar a produção da fábrica e ainda reduzir as emissões de CO2 com a implantação de uma planta fotovoltaica, implementação de controle de processo no secador de tabaco, troca de luminárias para lâmpadas LED, campanhas de conscientização para uso mais eficiente da energia com acompanhamento diário e monitoramento do consumo. Ações que permitiram à companhia alcançar a Certificação Carbono Neutro.

Francisco Toso, Diretor de Operações LATAM South da BAT, destaca a conquista mais recente da fábrica Uberlândia: "A BAT é uma companhia que busca constantemente a adoção de práticas de ESG em sua operação. A certificação da unidade no Brasil como carbono-neutro é um importante passo no cumprimento dessa estratégia e nos coloca como empresa do futuro, preocupada com a preservação do meio ambiente e com o atendimento aos anseios de nossos clientes e da sociedade", afirma.

Empresa centenária no Brasil, a Souza Cruz passou por um grande acontecimento em 2020. Com novo nome, BAT Brasil, essa mudança reflete o processo global da companhia de unificar e fortalecer a marca British American Tobacco, do qual a empresa faz parte desde 1914. O novo nome também representa a força da empresa no mercado global, afinal, o tabaco, reconhecido pela sua qualidade, é produzido no Brasil e comercializado no país e em diversos países ao redor do mundo, além de um portfólio de marcas globais como Dunhill, Rothmans, Lucky Strike e Kent. A BAT Brasil está em linha com as transformações do Grupo BAT, priorizando a diversidade, sustentabilidade e a proximidade com o cliente, atendendo suas necessidades de consumo e inspirando a sociedade. No Brasil, estamos presentes em todos os estados, com cerca de 5 mil colaboradores diretos e 2 mil sazonais, indo de uma ponta da cadeia à outra - em uma parceria de mais de 100 anos com os produtores integrados, que plantam e colhem nossa matéria prima. Cada engrenagem desse sistema é movida por pessoas: o maior ativo da empresa. Esses talentos são responsáveis pelo nosso sucesso e, por isso, priorizamos o desenvolvimento de cada um deles. A maior prova disso é que há dez anos somos certificados pelo Instituto Top Employers como uma das melhores empregadoras do país.

