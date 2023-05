Fábrica da CEAT Ambernath recebe classificação cinco estrelas na Auditoria do British Safety Council

A CEAT Specialty (divisão da CEAT Tires) tem o orgulho de anunciar que a instalação da Ambernath recebeu uma classificação cinco estrelas na Auditoria de Saúde e Segurança Ocupacional realizada pelo British Safety Council

BOMBAIM, Índia, 11 de maio de 2023 /PRNewswire/ -- A fábrica Ambernath da empresa passou por uma avaliação abrangente, quantificada e robusta de suas políticas, processos e práticas de saúde ocupacional e segurança. O processo de auditoria incluiu análise de documentação, entrevistas com a gerência sênior, funcionários e outras partes interessadas importantes, juntamente com amostragem de atividades operacionais.

Mike Robinson, CEO do Conselho Britânico de Segurança, disse: "O prêmio de uma classificação cinco estrelas após nossas melhores práticas ocupacionais de Auditoria de Saúde e Segurança é uma conquista excepcional e reflete uma organização proativa que está comprometida com a melhoria contínua em seus arranjos de saúde e segurança e gerenciamento dos riscos à saúde, segurança e bem-estar dos trabalhadores".

Amit Tolani - O Diretor Executivo da CEAT Specialty, acrescentou: "Temos o prazer de anunciar que recebemos uma classificação Cinco Estrelas pela Auditoria de Saúde e Segurança Ocupacional do British Safety Council. Essa conquista destaca nossa firme dedicação em garantir a segurança e o bem-estar de nossos funcionários e partes interessadas. Nosso objetivo é melhorar constantemente nossos sistemas de gestão de saúde e segurança para manter nossa posição como uma organização de melhores práticas".

Sobre a CEAT

A CEAT foi fundada em 1924 em Turim, Itália. Atualmente, ela é uma das principais fabricantes de pneus da Índia e os pneus da CEAT são vendidos em mais de 115 países em todo o mundo.

A marca veio para a Índia em 1958 e, posteriormente, tornou-se parte do Grupo RPG. O RPG está entre as principais casas comerciais da Índia, com um faturamento de grupo de US$ 3,6 bilhões.

No segmento de especialidades, a CEAT fabrica pneus agrícolas, de mineração, terraplenagem, industriais e para equipamentos de construção, além de pneus off-road de aplicações especiais. Para mais informações, acesse https://www.ceatspecialty.com

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2033880/CEAT_Specialty_Tires_Logo.jpg

FONTE CEAT Limited

