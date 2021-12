Fábrica da Volkswagen Caminhões e Ônibus cresce total de trabalhadores em 25%

A fábrica da VW Caminhões e Ônibus volta a operar com um segundo turno completo de produção para fazer frente à demanda dos clientes em 2022. O objetivo é também garantir a sustentabilidade do ganho de participação de mercado que a empresa tem registrado nos últimos meses, chegando a responder a cerca de 30% dos emplacamentos de caminhões novos e aproximadamente 27% em ônibus no Brasil.

"Demos início à nossa operação em Resende há 25 anos com apenas cem colaboradores. Hoje superamos os cinco mil profissionais, que vão muito além da produção dos caminhões e ônibus Volkswagen em circulação em mais de 30 países ao redor do mundo. Construímos aqui nosso centro mundial de pesquisa e desenvolvimento de novas tecnologias, que é referência mundial. Abrigamos em nosso fábrica o maior polo de eletromobilidade da América Latina e continuamos expandindo nossos negócios", destaca Roberto Cortes, presidente e CEO da Volkswagen Caminhões e Ônibus.

A VWCO e as empresas do Consórcio Modular acabam de concluir a última onda de contratações de 2021. Ao longo do ano, 550 novas vagas foram preenchidas. As oportunidades, como explica Cortes, não se limitaram à produção. A montadora vai investir R$ 2 bilhões até 2025 e parte desses recursos já movimentam sua operação no exterior.

Internacionalização ganha força com VW e-Delivery

O VW e-Delivery, inédito caminhão 100% elétrico desenvolvido e produzido na América Latina, começa a sua fase de testes em outros países do continente. A partir do primeiro trimestre de 2022, a montadora inicia um programa em parceria com importadores para preparar sua chegada comercial ao redor da região. Todas as unidades são exportadas da fábrica de Resende, no Rio de Janeiro.

VWCO estreia na Ásia com montagem local

Na mira da Volkswagen Caminhões e Ônibus, não está apenas a ampliação de seu portfólio em mercados já ocupados pela marca. Pela primeira vez em sua história, a empresa venderá seus veículos na Ásia, tendo as Filipinas como sua porta de entrada, através da parceria com um importador local, a MACC que será responsável também pela montagem de ônibus VW no país. Os caminhões seguirão exportados a partir da fábrica do Brasil.

Ao todo, serão dez modelos ofertados ao mercado filipino, das famílias Delivery e Constellation para caminhões e Volksbus para ônibus, com configurações customizadas à aplicação nacional pela Engenharia da Volkswagen Caminhões e Ônibus, dentro do conceito sob medida. As primeiras 40 unidades já estão vendidas e contarão com oito pontos de atendimento ao redor do país.

Preparada para o futuro do mercado brasileiro

As novas tecnologias da VWCO vão muito além dos elétricos e da conectividade. Com as recentes contratações, a empresa também se prepara para atender à próxima norma de emissões a entrar em vigor no Brasil, o Proconve P-8. O primeiro veículo a inaugurar o portfólio da marca nessa legislação será o Delivery Express+, que se enquadra na categoria de comerciais leves para a qual a regra vale a partir do próximo mês de janeiro.

As vantagens, no entanto, vão além do enfoque ambiental: o veículo ganhou mais potência e uma calibração exclusiva em seu motor. Suas evoluções e melhorias técnicas podem resultar numa economia de até 5% em combustível, desenvolvidas pela Engenharia da montadora para produção do motor pela FPT.

"É nossa missão na Volkswagen Caminhões e Ônibus entregar sempre produtos cada vez mais eficientes, do ponto de vista ambiental e também financeiro. Nossos últimos lançamentos corroboram essa estratégia e agora damos mais um passo nessa direção. Seja nos modelos a diesel ou elétricos, em qualquer norma de emissão, vamos ter sempre a opção mais eficiente e com o melhor custo total de operação", ressalta Roberto Cortes, presidente e CEO da Volkswagen Caminhões e Ônibus.

Um membro do GRUPO TRATON

Sobre a VW Caminhões e Ônibus

Fabricante dos veículos comerciais Volkswagen e MAN, a VW Caminhões e Ônibus é uma das maiores montadoras de caminhões e ônibus da América Latina. Desde 1981, quando iniciou suas operações, chegar ao topo do mercado, respeitando e satisfazendo as necessidades dos clientes, sempre foi o foco da montadora. E é exatamente isso que oferece a seus clientes: produtos sob medida e um excelente serviço de pós-vendas. A empresa também é referência em inovações tecnológicas. A empresa busca sempre soluções que reduzam o impacto ambiental e ajudem a preservar o meio ambiente. Há 40 anos, a fabricante mantém seu compromisso de desenvolver veículos que superem as exigências dos clientes – onde quer que eles rodem, seja pelas estradas brasileiras, latino-americanas ou africanas.

Sobre o GRUPO TRATON

A TRATON SE é subsidiária da Volkswagen AG e um dos principais fabricantes mundiais de veículos comerciais com as marcas MAN, Scania, Volkswagen Caminhões e Ônibus e RIO. Em 2020, as marcas do GRUPO TRATON venderam um total de cerca de 190.200 veículos. Seus produtos incluem veículos comerciais leves, caminhões e ônibus fabricados em 29 locais de produção e montagem em 17 países. A empresa tinha uma força de trabalho de cerca de 82.600 colaboradores em todo o mundo em suas marcas de veículos comerciais, em 31 de dezembro de 2020. O objetivo do grupo é transformar o sistema de transporte através de produtos, serviços e da parceria com seus clientes.

Volkswagen Caminhões e Ônibus

Comunicação

(11) 5582-5335 / (24) 3381-1063

[email protected]

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1706659/IMG_4363.jpg

FONTE Volkswagen Caminhões e Ônibus

SOURCE Volkswagen Caminhões e Ônibus