Fábrica de Criatividade leva geladeira para feira especializada em Treinamento e Desenvolvimento em SP

O objetivo, conforme explicam os idealizadores da geladeira de soluções instalada na Expo CBTD, foi mostrar aos participantes do evento como pode ser possível transformar uma ideia em algo executado. "Na Fábrica a gente gosta muito de entender que o ensino acontece por meio das experiências e sabemos que a aprendizagem por meio da experiência é sete vezes mais eficaz do que uma aula comum, por exemplo. A partir daí, como elaboramos treinamentos e projetos de inovação e a feira era voltada para o público de RH, pensamos em montar algo diferente, ou seja, uma experiência diferente. E quando abri a geladeira lá em casa tive a sacada para fazer o nosso stand em formato de geladeira e tudo aconteceu para a gente brincar", conta Denilson Shikako, Fundador da Fábrica de Criatividade.

Quem passou pelo stand da Fábrica de Criatividade na Expo CBTD foi levado a tirar as ideias da geladeira, em uma jornada que durava de cinco a dez minutos, em que possibilitava passar pelas diferentes etapas do processo de inovação, resolvendo desafios reais que foram mapeados nos últimos dois anos em departamentos de Recursos Humanos do mundo inteiro.

Na ocasião, em torno de 500 pessoas participaram da atividade e 63 por cento apontaram como suas maiores dores a problemas de treinamento sem ROI e liderança mais do mesmo. Por outro lado, o tema "trabalho em qualquer lugar" foi escolhido por apenas 15 por cento dos respondentes, revelando que os colaboradores estão felizes e adaptados ao novo ambiente de trabalho remoto. As pessoas que optaram pelo desafio do local de trabalho atuam em empresas mais tradicionais, que voltaram 100 por cento ao presencial, e precisam de soluções para atrair o seu público interno para o novo "normal".

"Adorei participar da experiência da Fábrica de Criatividade que nos faz sair do padrão e nos remete a refletir sobre soluções criativas e inovadoras do nosso dia a dia", afirma Renata da Mata, Key account de vendas da área de estética. Denilson completa que a ideia foi centralizar no tema de inovação. "Todo mundo tem bastante ideia inovadora na empresa, mas acaba ficando na geladeira, ninguém tira dali e transforma em realidade. Queríamos ver as ideias saindo literalmente da geladeira e fazer a inovação acontecer", completa Shikako.

No Stand, o participante abria a geladeira, entrava no local, escolhia o problema que mais o incomodava em sua dinâmica de trabalho e seguia para a piscina cheia de bolinhas, imitando cubos de gelo. Nela, escondida entre o gelo fictício, encontrava dentro de uma lâmpada a solução/desafio. Os desafios, que os participantes escolhiam, eram Aprendizado Chatão, Treinamentos sem ROI, AnyWhere OFFICE, Conhecimento By The Book, Onboarding ineficiente, Liderança mais do mesmo, Leilão de talentos e Cadê a Retenção de Conhecimento? Após a dinâmica, o participante conversava com um consultor sobre o desafio e as possíveis respostas pensadas, para depois descrever as ideias que dali surgiram. "Ajudar a superar as maiores dificuldades existentes nas mais variadas companhias, em questões relacionadas à pandemia da covid-19, o treinamento de pessoas, de liderança, comunicação, entre outros é a nossa missão. Os clientes têm dado retornos altamente positivos", explica Tita Legarra, sócia da Fábrica.



Durante os três dias de evento, várias palestras e apresentações foram feitas aos mais de 5 mil profissionais que passaram pelo espaço Pro-Magno. Além da extensa programação com palestrantes, os participantes também tiveram acesso às novidades do setor que têm se reinventado a cada dia desde o início da pandemia.

O evento também contou com um chão de tabuleiro, onde os participantes entraram no game e receberam conteúdo interativo durante toda a exposição.

Os interessados em conhecer a Fábrica de Criatividade podem entrar em contato pelo https://fabricadecriatividade.com.br/ ou pelo e-mail: [email protected] .

FONTE Fábrica de Criatividade

SOURCE Fábrica de Criatividade