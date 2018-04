Fábrica de torres marca expansão do Grupo Nordex no Brasil

O evento contou com a presença do Governador do Estado do Piauí, Wellington Dias, dos Prefeitos de Lagoa do Barro e Queimada Nova, Gilson Nunes e Raimundo Júlio, respectivamente, e do CEO da Atlantic, José Roberto de Moraes. Ao todo, o público estimado foi de 250 pessoas.

"Em 2012, chegamos ao Brasil trazendo o conceito inovador de torres de concreto e dos aerogeradores de 3 megawatts com rotor de 125 metros, os mais potentes do país. E são eles que estamos instalando aqui em Lagoa do Barro. Esses números combinados ao market share que temos no mercado refletem como nossa tecnologia se encaixou bem no país", destacou David Lobo, Diretor Comercial do Grupo Nordex no Brasil, que discursou durante o evento.

A localização da fábrica dentro do Complexo Eólico Lagoa do Barro otimiza os procedimentos e mitiga riscos, além de estar alinhada às demandas decorrentes dos Leilões de Energia Nova 一 nos últimos anos, a empresa se manteve com um market share aproximado em 30% nos certames 一 e da excelente qualidade dos ventos nordestinos.

Dada a posição estratégica da fábrica, que começará a operar em maio, parques eólicos futuramente implantados nas proximidades poderão adquirir os aerogeradores mais potentes do país, pois o empreendimento do Grupo Nordex tem a capacidade de atender a projetos localizados em um raio de até 300 km.

Para Daniel Berridi, Diretor Brasil do Grupo Nordex, o empreendimento simboliza a parceria entre o Brasil e a empresa, que estão engajados na ampliação da fonte eólica na matriz energética nacional. "Acreditamos que o país terá um crescimento interessante em relação à energia proveniente dos ventos e estamos preparados para fornecer a tecnologia de ponta necessária para a expansão desse setor", revela o executivo.

Com 195 MW produzidos pela fábrica de torres, até o final deste ano a companhia ultrapassará 1 gigawatt (GW) de potência instalada no país, alcançando 1,2 GW. Esse resultado consolida sua participação no mercado nacional.

