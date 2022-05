Fabrício Santos Debortoli assume cadeira no conselho de administração da Usiminas.

Debortoli é o mais novo integrante do conselho de administração da Usiminas. Com larga experiência na área de finanças e com a participação em conselhos fiscais e de administração, ele foi eleito para a cadeira no dia 28 de abril durante a assembleia dos acionistas. O nome do conselheiro foi indicado pelo fundo LPar, e eleito com mais de 10% da base acionária, por meio da adoção do voto múltiplo.

Na posição, Fabrício representará os interesses da organização no intuito de aumentar o valor de mercado da mesma. Para isso, sua atuação se sustentará em três pilares: transparência junto as partes relacionadas, compliance/Gestão de riscos e Gestão dos Investimentos. A Usiminas tem um caixa robusto, e distribui para acionistas apenas 25% dos dividendos que é o mínimo obrigatório.

"Vou atuar para que criemos uma política de dividendos mais arrojada, e aumentemos o valor de mercado da companhia", adianta o conselheiro.

Debortoli é membro do GGC, Grupo de Governança Corporativa, que foi criado em 2012 por conselheiros independentes, com o objetivo de implementar as melhores práticas de governança corporativa nas companhias de capital aberto do Brasil. Todos os membros do grupo, cuja fundação foi encabeçada por Marcelo Gasparino da Silva e Lírio Parisotto, são membros do IBGC, Instituto Brasileiro de Governança Corporativa.

Por meio deste grupo, Fabrício acumulou larga experiência em conselhos fiscais e de administração. Em mais de 15 anos de carreira, ocupou cadeiras em conselhos de organizações como: Celesc S.A., Eternit S.A., Cinpal S.A., Credelesc e Braskem. O conselheiro é pós-graduando em compliance, riscos e controles e possui MBA em gestão tributária e outra em finanças, controladoria e auditoria.

Fundada em 1956, a Usiminas é a empresa líder na produção e na comercialização de aços planos no Brasil. Seu conselho de administração possuía oito membros, mas agora com a chegada de Fabrício, será composto por nove membros, cujos mandatos duram dois anos.

