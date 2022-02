FABRIQUÉ EN ITALIE : LA SIGEP « THE DOLCE WORLD EXPO », LE MEILLEUR DE LA RESTAURATION ARTISANALE DOLCE

Chefs pâtissiers étoilés, tendances internationales, producteurs et quelques-unes des entreprises les plus innovantes du secteur : du 12 au 16 mars, en Italie au Rimini Expo Centre, la restauration dolce sera présentée avec des événements et des invités internationaux

RIMINI, Italie, 18 février 2022 /PRNewswire/ -- Du 12 au 16 mars, la ville de Rimini deviendra la capitale du goût et de l'excellence du « made in Italy », avec des produits artisanaux dolce, créations des plus célèbres maîtres du monde de la pâtisserie italienne, tels que Iginio Massari, l'excellence d'entreprises qui se sont toujours distinguées en matière d'innovation et de recherche, comme Carpigiani, Babbi et Ifi, et une série d'événements et de discussions avec des analystes et des experts du secteur.

Lorenzo Cagnoni, président de l'IEG, Italian Exhibition Group, et organisateur de l'événement, a annoncé, « Tout le monde sera à la 43ème édition de la Sigep-The Dolce World Expo, le premier événement de restauration dolce en présentiel en Italie en 2022. » Corrado Peraboni, CEO d'IEG, a ajouté : « La mise à niveau numérique (Digital Agenda) suivra du 16 au 18 mars, offrant aux visiteurs des marchés plus éloignés trois jours de rencontres en ligne avec les exposants de l'événement. »

La Gelato Arena accueillera la cérémonie de remise des prix des chaînes de gelato les plus innovantes avec la France, l'Italie et l'Espagne sur le podium. Sur scène, Massari animera l'événement « Différentes visions, Supers idées » avec un parterre exceptionnel comprenant, les maîtres italiens Gino Fabbri et Roberto Rinaldini, le Chef Pâtissier & Boulanger Costa Croisières Riccardo Bellaera et Massimo Artorige Giubilesi, président de l'unité italienne FCSI (Foodservice Consultants Society International) et des invités internationaux tels que le chef pâtissier Francisco Torreblanca (Espagne), Thierry Bamas MOF (Meilleur Ouvrier De France, France), et le Maître Chocolatier François Stahl (Suisse). L'équipe italienne qui a remporté la Coupe du Monde de la Pâtisserie 2021 fera une démonstration de ses superbes techniques de décoration.

Au Vision Plaza, le NPD Group, une société d'analyse de marché majeure dans le domaine de la restauration aux États-Unis, soulignera les facteurs de la reprise de la restauration en Europe, en Asie et en Amérique du Nord avec Cecilia Manget, responsable de Foodservice Europe, Jochen Pinsker, conseiller industrie de Foodservice Europe, Felicia Ke, directrice de Foodservice Europe Chine et David Portalatin, directeur général adjoint, conseiller industrie aux États-Unis.

De nombreux acheteurs en provenance d'Amérique du Nord (É.-U., Canada), de la Méditerranée et du Golfe (Arabie saoudite, Qatar, Émirats arabes unis, Algérie, Maroc, Tunisie, Jordanie, Égypte, Israël, Turquie, Irak), Europe (Roumanie, Pologne, Monténégro, Finlande, Danemark, République tchèque, Allemagne, Suisse, Espagne, Portugal, Grèce, Royaume-Uni, Irlande), Asie du Sud-Est et centrale (Indonésie, Thaïlande, Ouzbékistan, Kirghizstan, Tadjikistan, Arménie, Kazakhstan, Géorgie, Azerbaïdjan, Turkménistan), Amérique centrale et du Sud (Argentine, Brésil, Costa Rica, Équateur, Guatemala, Mexique, Pérou, Uruguay) seront présents. Un résultat obtenu grâce à des activités de prospection ciblées menées par IEG en collaboration avec l'ITA, Italian Trade Agency, le ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale et en parallèle par les conseillers régionaux du groupe des salons sur les marchés stratégiques. Les négociants représentent des marchands de gelato, pâtisseries et chaînes de restaurants, ainsi que des producteurs de pâtisserie, de boulangerie et de gelato et des importateurs de machines et d'équipements.

Le calendrier des événements réactualisé en permanence est disponible sur : https://www.sigep.it/link/eventi-tutti?date=2022-03-12

