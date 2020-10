Fabsurplus.com et Hilco organisent une vente aux enchères en ligne d'une chaîne de production pilote de GaN sur saphir

DAEGU, Corée du Sud, 16 octobre 2020 /PRNewswire/ -- SDI-Fabsurplus, l'un des principaux revendeurs en ligne d'équipements de pointe utilisés pour la fabrication de semi-conducteurs, de LED et de cellules solaires, en partenariat avec Hilco Industrial, a annoncé aujourd'hui que Fabsurplus.com et Hilco organisent conjointement une vente aux enchères en ligne d'une entière ligne pilote de fabrication de LED semi-composées à base de GaN sur saphir, désormais ouverte aux enchères. La vente aux enchères, qui se déroulera en ligne jusqu'au 21 octobre à 6 heures GMT, porte sur plus de 100 articles d'équipement de fabrication de LED de modèle récent, y compris toutes les étapes du processus de fabrication des LED, de l'épitaxie à l'emballage des puces finies.

« Fabsurplus.com a été choisi par notre partenaire Hilco Industrial en raison de notre connaissance spécialisée de l'équipement et de nos plus de 20 ans d'expérience dans le re-marketing en ligne d'équipements semi-conducteurs », a déclaré Stephen Howe, propriétaire du groupe de sociétés SDI-Fabsurplus. « Notre activité de vente en ligne a débuté en 2003 avec la vente du Motorola MOS 16, et le dernier chapitre se déroule en ce moment même avec la vente de cette entière ligne pilote de production de GaN sur saphir en provenance de Corée. »

Les clients peuvent en savoir plus sur cette vente et sur les solutions de re-marketing très efficaces de Fabsurplus.com en contactant Stephen Howe au +1 830-388-1071, ( [email protected] ).

À propos de Fabsurplus.com

Fabsurplus.com remet à neuf et commercialise à nouveau les équipements semi-conducteurs utilisés dans la fabrication des circuits intégrés. La société est un leader dans la revente d'équipements de fabrication d'occasion, spécialisé dans la lithographie, la métrologie, les implants, le CMP, le CVD et le PVD, ainsi que dans l'assemblage, le test, le SMT, le FPD et les outils solaires. Grâce à l'innovation en matière de logiciels et de conception, Fabsurplus.com fournit des systèmes technologiquement avancés et des solutions de remise sur le marché pour les clients qui fabriquent des dispositifs semi-conducteurs de la génération actuelle et de la génération future. La société fournit des équipements et des solutions de re-commercialisation aux fonderies, aux fabricants de dispositifs de puissance, de mémoire et de dispositifs logiques intégrés aux États-Unis, en Europe, en Chine, au Japon, en Corée, à Singapour, à Taïwan et dans d'autres pays asiatiques. Le site web Fabsurplus.com reçoit plus d'un million de visites par an. Pour plus d'informations, veuillez contacter Stephen Howe partéléphone : +1 646-388-1071 Internet : www.fabsurplus.com

À propos de Hilco Industrial

Hilco Industrial fournit des services d'acquisition et de cession d'actifs industriels. La société organise des ventes pour la cession de machines industrielles, d'équipements, de stocks et d'autres actifs. Hilco Industrial sert des clients dans le monde entier. Pour plus d'informations, veuillez contacter Roderik Huber par téléphone : +1 646-470-0989 Internet : www.hilcoind.com .

