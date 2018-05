Faça Seu Próprio Bolo De Casamento Real Com Receita Da Plural Bio

SÃO PAULO, 19 de maio de 2018 /PRNewswire/ -- Amanhã Príncipe Harry se casa com Meghan Markle no Castelo de Windsor, na Inglaterra, revolucionando a família real com o enlace com uma atriz afro-americana, divorciada e disposta a substituir o papel de Lady Di.

O casal escolheu o Bolo De Limão Orgânico E Flor De Sabugueiro, feito pela confeiteira londrina Claire Ptak, da Violet Bakery Café, com ingredientes orgânicos e decorado com flores selvagens das propriedades reais em Sandringham, Londres. A ideia é reproduzir no sabor o frescor da primavera, estação atual no hemisfério norte.