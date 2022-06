Facilidade e Crédito em Minutos: Conheça a empresa que é destaque em antecipação do FGTS no Mercado Nacional

Contratação digital, atendimento personalizado, acesso aos principais bancos e disponibilidade para o usuário são alguns dos destaques da Minucred.

PORTO ALEGRE, Brasil, 28 de junho de 2022 /PRNewswire/ -- Segurança e agilidade são essenciais em qualquer serviço, a base para que o cliente sempre retorne em busca de novas soluções para suas necessidades. Com foco nesses pilares, a Minucred surgiu com a proposta de entregar crédito em minutos.

Iniciando com a antecipação do FGTS, em menos de um ano a fintech já movimentou milhões em empréstimos em todo o Brasil.

Qual o segredo? O bom atendimento.

"O foco no cliente é o foco no futuro, o que faz a diferença para que a Minucred continue crescendo. Um cliente satisfeito, sempre volta." Explica Paulo Rogerio de Oliveira, gerente comercial da Minucred. "Do primeiro serviço até nossa abrangência atual, a mesma linha de atendimento é seguida: a personalização".

Com a vantagem de ser correspondente bancário em diversos bancos nacionais, a Minucred consegue encontrar diferentes propostas em um mesmo serviço. O resultado final é um cliente satisfeito, com maior valor de crédito e menores taxas de juros.

Como o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) rende apenas 3% por ano, muitos brasileiros preferem optar pela antecipação do saque-aniversário.

Essa modalidade de crédito permite que o valor sem movimentação na conta do FGTS possa ser utilizado como o trabalhador desejar. Desde investimentos, a entrada de um veículo, reforma da casa ou realização de sonhos.

Na Minucred, a contratação é simulada pelo próprio cliente, proporcionando diferentes opções de parcelamento. Além do simulador online https://minucred.com/saque-antecipado-fgts/ e da auto contratação digital, existe o apoio dos consultores para encontrar as melhores taxas.

Aqui entra novamente o atendimento personalizado. A Antecipação do Saque-Aniversário é oferecida por diversos bancos, mas seu número de parcelas e taxas de juros mudam de uma instituição financeira para outra. Com a Minucred, o cliente antecipa até 12 anos do saque-aniversário com taxas acessíveis, sem preocupações com descontos e pagamentos mensais.

"Nosso processo é o mais simples e prático para o usuário" explica Suzane Weisheimer, supervisora de atendimento na Minucred "Contratações são feitas pelo próprio cliente, ou com auxílio do nosso time de vendas. Ele mesmo pode simular suas parcelas e escolher qual banco oferece as melhores condições"

Atualmente em processo de expansão, a Minucred estima dobrar suas operações até o final de 2022. Com mais bancos vinculados à empresa, novas ofertas de crédito serão disponibilizadas. Do assalariado ao empresário, a contratação desses novos serviços chegará para usuários de todo o país em busca de crédito em minutos.

A perspectiva é que a segmentação de serviços cresça, com aumento da equipe direcionada para o perfil final de cliente. Visando a personalização, empresas terão suas linhas de crédito especializadas com o auxílio do consultor com a busca da instituição financeira que entregue as melhores taxas de juros. Enquanto isso, a pessoa física pode usufruir de novas possibilidades de crédito, desde serviços específicos para negativados àqueles que desejam aplicar, ou mesmo investir em projetos pessoais.

Sobre a Minucred:

A Minucred é uma empresa que atua como correspondente bancário, com sede em Porto Alegre (RS), e atendimento em todo o Brasil. Nascemos com o propósito de entregar crédito em minutos, para todos os nossos clientes. Com um time de atendimento especializado, buscamos as melhores propostas e taxas de crédito, conforme a necessidade financeira e opção de crédito desejada.

