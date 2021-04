Fact.MR redefine a forma como as Start-ups acessam a Pesquisa do Mercado

NOVA YORK, 20 de abril de 2021 /PRNewswire/ -- A razão número um para o fracasso de uma start-up não é falta de financiamento ou a concorrência ferrenha. O principal motivo é a "leitura errada da demanda do mercado".

Portanto, torna-se importante que as start-ups pesquisem minuciosamente o mercado.

A pesquisa de mercado pode ser um fator decisivo para o sucesso

A pesquisa de mercado tem sido considerada uma disciplina científica orientada para o processo para obter percepções importantes. No entanto, para a maioria das start-ups, o acesso à pesquisa de mercado de qualidade continua sendo um desafio.

Abordar este desafio é o que faz a Fact.MR, uma empresa de pesquisa e consultoria de mercado com sede em Dubai. Com seu modelo exclusivo de assinatura para start-ups, a Fact.MR se tornou a empresa de pesquisa de mercado para pequenas empresas.

"As Start-ups que utilizam nossos insights de mercado confiáveis se destacam para o sucesso a longo prazo. Pesquisas eficazes guiam sobre o que pode ser alcançado e como alcançá-lo" , disse Sudip Saha, cofundador da Fact.MR e especialista do setor com mais de quinze anos de experiência em pesquisa de mercado.

A Fact.MR também oferece acesso para as start-ups ao maior banco de dados do mercado alimentado por IA do mundo, o Market Ngage. Este banco de dados alimentado por IA oferece acesso em tempo real a milhões de pontos de dados, relatórios de pesquisas de mercado, análise de cenários competitivos e projeções de mercado.

"A agilidade é fundamental para operar em um ambiente de start-up. As Start-ups frequentemente precisam de insights rapidamente, e é por isso que o nosso banco de dados Market Ngage alimentado por IA é uma solução adequada" , opina o sr. Saha.

A Fact.MR atualmente atende start-ups em uma variedade de setores — automotivo, alimentos e bebidas, cuidados de saúde, TIC, bens industriais, produtos químicos e materiais e varejo. Pode auxiliar uma empresa em busca de pesquisa de mercado automotivo global ou que precise de inteligência de mercado de saúde de nível granular por país, a Fact.MR. oferece uma solução adequada.

Desde o seu início, a Fact.MR recebeu mais de 5.000 organizações em todo o mundo. Embora as 1.000 empresas da Fortune compõem uma parcela considerável da clientela da Fact.MR, suas soluções de pesquisa de mercado focadas para start-ups são a proposta exclusiva de venda da empresa.

"Os grandes conglomerados têm orçamentos de marketing pré-aprovados, o que não é o caso para start-ups, especialmente aqueles que estão começando do zero. Portanto, temos modelos de assinatura exclusivos desenvolvidos exclusivamente para start-ups e pequenas empresas" , conclui o sr. Saha.

Sobre a Fact.MR .

Agência de pesquisa e consultoria de mercado com um diferencial! É por isso que 80% das 1.000 empresas da Fortune e milhares de start-ups confiam em nós para tomarem suas decisões mais críticas. Temos escritórios nos EUA e em Dublin, além de nossa sede global em Dubai. Entre em contato conosco com seus objetivos e seremos um parceiro de pesquisa bem capacitado.

Contato:

Sudip Saha

Tel: +1 (628) 251-1583

e: [email protected]

Logotipo: https://mma.prnewswire.com/media/713666/FactMR_Logo.jpg

FONTE Fact.MR

SOURCE Fact.MR