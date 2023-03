Fafrees sta lanciando nell'UE cinque e-bike a lungo raggio tecnologicamente avanzate.

BERLINO, 24 marzo 2023 /PRNewswire/ -- Fafrees è entusiasta di introdurre sul mercato dell'UE cinque nuove City E-bike a lungo raggio nella prima metà del 2023. In qualità di uno degli specialisti più famosi d'Europa nel settore delle biciclette elettriche, ci impegniamo a offrire ai nostri clienti l'esperienza di viaggio più confortevole e innovativa.

Le nostre nuove E-Bike sono dotate di tecnologia all'avanguardia e componenti di alta qualità per offrire la guida più fluida ed efficiente possibile. La FM8 Mid-drive City E-bike, ad esempio, è alimentata da una batteria tubo rimovibile e bloccabile da 14,5AH, che può estenderne l'autonomia di guida fino a 120 km con una sola carica. Con il cambio e il deragliatore Shimano a 9 velocità, l'utente potrà muoversi in modo fluido e preciso.

Per una potenza e una coppia ancora maggiore, la FM9 Mid-drive City E-bike vanta fino a 65Nm di coppia e una batteria tubo da 15AH. Il display LCD ad alto contrasto fornisce tutte le informazioni necessarie sul percorso ed è possibile percorrere fino a 120 km con una sola carica.

Sia FM8 che FM9 fanno parte della stessa serie, sono dotate di luci da bicicletta omologate StVZO e di una forcella di sospensione idraulica.

Per chi è ricerca di una bici elettrica in grado di adattarsi a qualsiasi condizione stradale, la FF20 Polar potrebbe essere un'ottima soluzione. Questo modello presenta ruote grosse da 20*4,0 e una doppia batteria 48 V 10,4AH da utilizzare separatamente o insieme. In modalità PAS, è possibile percorrere fino a 160 km.

La nostra F28 Pro City E-bike è progettata per le strade urbane e dispone di un motore brushless da 250W, tubo sella e manubrio regolabili e un comodo sellino italiano. Perfetta anche per le donne.

Infine, la F20 Light City E-bike è l'ultima nata della serie F20. Leggera, comoda e perfetta per l'uso quotidiano da parte di tutta la famiglia. Con la batteria ad alta capacità da 14,5AH, permette di percorrere fino a 110 km con una sola carica.

Il mercato europeo delle E-Bike è in rapida crescita e Fafrees si impegna a produrre i prodotti più innovativi e di qualità per i propri clienti. Siamo entusiasti di continuare a offrire un'esperienza utente impareggiabile anche in futuro.

