Fair Fund irá compensar certos investidores participantes das Triaxx CDOs

WASHINGTON, 11 de janeiro de 2021 /PRNewswire/ -- A RCB Fund Services LLC, o agente de distribuição do ICP Asset Management Inc. Fair Fund (o "ICP Fair Fund"), anuncia a abertura do processo de pedidos de indenização com relação ao ICP Fair Fund. O ICP Fair Fund foi criado pela Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos ("SEC") para distribuir mais de 22 milhões de dólares resultantes de confisco, pagamento de juros antecipados e penalidades civis cobradas na ação SEC vs. ICP Asset Management, LLC, et al., 10-cv-4791-LAK-JCF (S.D.N.Y.) (a "Ação Civil"). O ICP Fair Fund será distribuído para investidores prejudicados por práticas fraudulentas e declarações falsas feitas em conexão com as obrigações de dívida garantida ("CDO") conhecidas como as Triaxx CDOs. Você poderá encontrar mais informações sobre o ICP Fair Fund em: www.icpfairfund.com ou www.sec.gov/divisions/enforce/claims/icp-asset.htm.