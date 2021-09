FAIR Health Lanza Iniciativa para Promover la Educación sobre Seguros Médicos en Comunidades Hispanas y Latinas

NUEVA YORK, 15 de septiembre de 2021 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Gracias a una generosa subvención de The New York Community Trust, la organización independiente sin fines de lucro FAIR Health lanzará mañana una campaña que busca promover la educación sobre seguros médicos en comunidades hispanas y latinas del área metropolitana de Nueva York. La subvención se realiza en apoyo a Learn, Access and Understand Navigation of Choices in Healthcare (LAUNCH) Español, el proyecto de FH® para Aprendizaje, Acceso y Comprensión de Opciones de Atención Médica en Español.