Fair Play Menarini International Award: Bebe Vio y Fabio Caressa entre las estrellas de la 30ª edición

FLORENCIA, Italia, 16 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- Dos nuevas personalidades destacadas se sumarán al Fair Play Menarini International Award. La icónica esgrimista paralímpica Bebe Vio y el reconocido comentarista deportivo Fabio Caressa estarán entre los protagonistas de la 30ª edición del Premio, que tendrá lugar el 2 de julio en el Teatro del Maggio Musicale Fiorentino de Florencia.

30th anniversary of Fair Play Menarini International Award

Sus nombres enriquecen una lista de galardonados ya excepcional, junto con Armand Duplantis, Gianfranco Zola, Gregorio Paltrinieri, Achille Polonara, Antonella Palmisano, Chiara Mazzel, Daniele Garozzo, Simone Anzani y el trio formado por Davide Ghiotto, Andrea Giovannini y Michele Malfatti.

Símbolo internacional de valentía, resiliencia y excelencia deportiva, Bebe Vio es una de las atletas paralímpicas más destacadas de su generación. Campeona paralímpica y medallista mundial y europea en florete, se ha embarcado en un nuevo reto en el paraatletismo. Además de su actividad competitiva, apoya a la Fundación art4sport, que financia, estudia y crea prótesis para niños y jóvenes con discapacidad, promoviendo el acceso al deporte paralímpico.

Fabio Caressa, uno de los comentaristas deportivos más reconocidos de Italia, recibirá el Premio Especial Franco Lauro "Narrando Emociones". Con su estilo inconfundible, su pasión y su talento narrativo, ha acompañado algunos de los momentos más memorables de la historia del deporte italiano, transformando la competición en emoción compartida.

El anuncio se realizó en Florencia durante la rueda de prensa de presentación de la edición 2026 del Premio. El evento también celebró a la próxima generación de talentos deportivos a través del Premio Especial Fair Play Menarini Fiamme Gialle "Estudio y Deporte", creado por la Fundación Fair Play Menarini en colaboración con CONI Toscana y la División de Deportes de la Guardia di Finanza. El reconocimiento de este año recayó en Azzurra Severini, una estrella emergente del remo de playa y una estudiante destacada, junto con los finalistas Tancredi Mancuso y Letizia Gioffredi.

"Dar la bienvenida a Bebe Vio y Fabio Caressa a la familia Fair Play Menarini es un gran orgullo", declararon Luca Lastrucci, Valeria Speroni Cardi y Filippo Paganelli, miembros del Consejo de la Fundación Fair Play Menarini. "Ellos encarnan dos dimensiones esenciales del deporte: la capacidad de inspirar a través de logros extraordinarios y la capacidad de compartir emociones mediante la narración de historias. Al mismo tiempo, el Premio Especial Fiamme Gialle "Estudio y Deporte" subraya la importancia de equilibrar la excelencia atlética con la educación, animando a los jóvenes a perseguir sus ambiciones tanto en el ámbito competitivo como en el académico".