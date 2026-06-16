PRIX INTERNATIONAL FAIR PLAY MENARINI : BEBE VIO ET FABIO CARESSA PARMI LES STARS DE LA 30e ÉDITION

FLORENCE, Italie, 16 juin 2026 /PRNewswire/ -- Deux nouvelles personnalités exceptionnelles s'apprêtent à rejoindre le Prix international Fair Play Menarini. L'icône de l'escrime paralympique Bebe Vio et le célèbre commentateur sportif Fabio Caressa figureront parmi les protagonistes de la 30e édition du Prix, qui se tiendra le 2 juillet au Teatro del Maggio Musicale Fiorentino à Florence.

30th anniversary of Fair Play Menarini International Award

Leurs noms viennent enrichir une liste déjà exceptionnelle de lauréats, aux côtés d' Armand Duplantis, Gianfranco Zola, Gregorio Paltrinieri, Achille Polonara, Antonella Palmisano, Chiara Mazzel, Daniele Garozzo, Simone Anzani ainsi que le trio composé d' Davide Ghiotto et Andrea Giovannini et ainsi que Michele Malfatti.

Symbole international de courage, de résilience et d'excellence sportive, Bebe Vio est l'une des athlètes paralympiques les plus célèbres de sa génération. Championne paralympique et multiple médaillée aux championnats du monde et d'Europe d'escrime au fleuret, elle s'est désormais lancée dans un nouveau défi : l'athlétisme handisport. Parallèlement à ses activités sportives de haut niveau, elle soutient la fondation art4sport, qui finance, étudie et conçoit des prothèses pour les enfants et les jeunes en situation de handicap, afin de favoriser leur accès au sport paralympique.

Fabio Caressa, l'un des commentateurs sportifs les plus connus d'Italie, se verra décerner le Prix spécial Franco Lauro « Narrating Emotions ». Grâce à son style unique, à sa passion et à son talent de conteur, il a accompagné certains des moments les plus mémorables de l'histoire du sport italien, transformant la compétition en une émotion partagée.

L'annonce a été faite à Florence lors de la conférence de presse de présentation de l'édition 2026 du Prix. Cet événement a également mis à l'honneur la nouvelle génération de talents sportifs à travers le prix « Études et sport » de Fair Play Menarini Special Fiamme Gialle créé par la Fondation Fair Play Menarini en collaboration avec le CONI de Toscane et la division sportive de la Guardia di Finanza. Cette année, le prix a été décerné à Azzurra Severini, étoile montante de l'aviron de vitesse sur plage et excellente élève, aux côtés des finalistes Tancredi Mancuso et Letizia Gioffredi.

«Accueillir Bebe Vio et Fabio Caressa au sein de la famille Fair Play Menarini est une grande fierté », ont déclaré Luca Lastrucci, Valeria Speroni Cardi et Filippo Paganelli, membres du conseil d'administration de la Fondation Fair Play Menarini - «Ils incarnent deux dimensions essentielles du sport : la capacité à inspirer par des réalisations extraordinaires et celle de transmettre des émotions à travers la narration. Par ailleurs, le prix spécial « Études et sport » décerné par les Fiamme Gialle souligne l'importance de concilier excellence sportive et formation, en encourageant les jeunes à poursuivre leurs ambitions tant sur le plan sportif que sur le plan scolaire. »