FairCom kündigt eine neue Datenbank Technologie Ära an

Die neuen Produktversionen umfassen:

FairCom DB V12 (bislang bekannt als FairCom c-tree ACE) ist eine ganzheitliche Multi-Modell Datenbank. Die Produktverbesserungen erhöhen die Verfügbarkeit, Skalierbarkeit, Geschwindigkeit und Produktivität. Als hochgradig anpassbare Datenbank ermöglicht sie dem Entwickler unvergleichbar vielfältige Kontrollmechanismen, wie auch das Einfügen von mehreren Millionen Datensätzen pro Sekunde sowie die Implementierung von innovativen Algorithmen zum Prozessieren der Daten.

(bislang bekannt als c-tree EDGE IoT Datenbank), entwickelt für Edge Anwendungen, IoT Lösungen und Industrie 4.0 Umgebungen ist ab sofort in 2 Varianten verfügbar: FairCom EDGE IoT DB – versorgt die Entwickler mit einer schnellen, eingebetteten, transaktionsgesteuerten Datenbank, die nahe der Datenquelle auf allen Plattformen läuft

FairCom EDGE IIoT Hub – hilft Integratoren und OT Ingenieuren bei der Automatisierung und einfachen Integration in IIoT Umgebungen mit sehr wenig oder gar komplett ohne Programmieraufwand.

– hilft Integratoren und OT Ingenieuren bei der Automatisierung und einfachen Integration in IIoT Umgebungen mit sehr wenig oder gar komplett ohne Programmieraufwand. c-treeRTG V3 – RTG ist eine Datenmanagement Lösung für Legacy Applikationen wie z.B. Cobol Anwendungen. RTG V3 enthält neue Funktionen, durch die Legacy-Systeme Leistung, Skalierbarkeit, Stabilität und Datenintegrität gewinnen bei gleichzeitiger Einbindung moderner Programmiersprachen, Plattformen, APIs und diversen Protokollen.

"FairCom DB bietet Entwicklern ein beispielloses Maß an Kontrolle für eine der schnellsten und leistungsstärksten Datenbanken weltweit", sagt Mike Bowers, Chefarchitekt bei FairCom. „Die FairCom EDGE IoT-Datenbank ist für Entwickler optimiert, um mit Hilfe der integrierten Datenbank Technik, dem Datenreplikationsdienst, dem REST-Datendienst und dem MQTT-Broker in kürzester Zeit Edge Anwendungen zu erstellen.

FairCom EDGE IIoT Hub wurde speziell für Industrie 4.0 Umgebungen entwickelt und bietet eine Low-Code Point-and-Click-Integration innerhalb und zwischen Fabriken und IT-Rechenzentren. c-treeRTG verlängert die Lebensdauer älterer Systeme auf unbestimmte Zeit, ohne vorhandenen Code neu zu schreiben, integriert gleichzeitig allen modernen Analysetools, maschinelles Lernen und ermöglicht gleichzeitig mit modernen Programmiersprachen, parallele Lösungen über dieselben Legacy Daten bereitzustellen."

„Trotz unseres beeindruckenden Kundenstamms und einer klaren Erfolgsbilanz bei der Bereitstellung schneller und zuverlässiger Datenbanktechnologien" sagt Alysha Brown, Chief Officer of Operations bei FairCom, „wird sich das Unternehmen nicht auf seinen Lorbeeren ausruhen."

"FairCom entwickelt seine Technologie mit Blick auf den Entwickler und ist stets bemüht den Datenbank-Technologie-Trends immer einen Schritt voraus zu sein", führt sie weiter aus. „Zu Beginn des fünften Jahrzehnts unserer Firmengeschichte werden wir weiterhin die technologischen Anforderungen unserer Kunden in den Vordergrund unseres Schaffens stellen und weiterhin mit ihnen eng zusammenarbeiten, um sicherzustellen, dass sie die einfachsten, schnellsten und leistungsfähigsten Lösungen von uns erhalten, die technisch möglich sind. Anstatt die branchenführenden Produkte von heute zu feiern, bereiten wir bereits die nächste Generation von FairCom-Lösungen vor. "

Produktübersicht

FairCom DB V12 ist eine einheitliche Multimodell-Datenbank mit der hoch granular anpassbaren und konfigurierbaren Datenbank-Engine. Es bietet leistungsstarkes NoSQL und branchenübliches SQL in derselben Anwendung über dieselben Daten und läuft auf mehr als 20 Plattformen mit NoSQL- und SQL-APIs für alle wichtigen Programmiersprachen, einschließlich einer neuen NoSQL-API für Python. Es kann in eine Anwendung eingebettet, als zentraler Datenbankserver ausgeführt oder beide Varianten in Kombination bereitgestellt werden.

Einige der neuen Funktionen in V12 umfassen bis zu 3-mal schnellere Leistung, Batch-Vorgänge mit bis zu einigen Millionen von Inserts pro Sekunde auf einem einzelnen Server, Replication Manager für die Point-and-Click-Verwaltung replizierter Daten, parallele Hochgeschwindigkeitsdatenreplikation, neue JSON-Datentypen mit Indizierung einer beliebigen JSON-property, automatischer Sicherheitsverwaltung, automatischer Datenbankoptimierung, umfassender Systemdiagnose, über 100 neuen API-Funktionen, erweiterter Kapazität für 128 TB Swap-Speicher, 4 TB Sortierspeicher, 1+ Million geöffneten Tabellen / Dateien , unbegrenzte Indizes pro Tabelle, 64.000 Bytes pro short string Spalte, 2 GB für long stting spalten und 2.500 Spalten pro Tabelle.

FairCom EDGE V3 wurde speziell für Edge-Computing-Umgebungen in IoT-Projekten entwickelt. Ab dieser Version ist FairCom EDGE in zwei Varianten verfügbar:

Die FairCom EDGE IoT-Datenbank ist eine schnelle, transaktionsgesteuerte Datenbank, die speziell für IoT-Anwendungen entwickelt wurde, die am oder in der Nähe des Datenerfassungspunkts ausgeführt werden. Sie kann einfach in eine IoT- oder IIoT-Anwendung eingebettet oder integriert werden. Selbst bei einer geringen Größe ist sie leistungsstark genug, um Daten von Tausenden von Sensoren zu hosten und zu replizieren. Die Datenbank ist vollständig integriert mit einem eingebautem Datenreplikationsdienst, einem REST-Datendienst und einem MQTT-Broker zum Speichern und Weiterleiten. Dies beschleunigt die Entwicklung erheblich, liefert sofort einen Mehrwert und senkt die Kosten für die Erstellung von Edge-Anwendungen.

FairCom EDGE IIoT Hub bietet alle Funktionen der IoT-Datenbank sowie eine browserbasierte grafische Benutzeroberfläche für die Point-and-Click-Integration zwischen MQTT, OPC UA, REST, SQL und ThingWorx. Es wurde für die neue Ära der industriellen Automatisierung entwickelt und kann Daten in der Nähe seines Sammelpunkts speichern sowie zum Senden und Empfangen von Daten zwischen der Cloud und Rechenzentren verwendet werden. Mit wenig bis gar keinem Code können Unternehmen, die Industrie 4.0-Systeme entwickeln, Fabrikgeräte, SPS und Sensoren einbinden, überwachen und steuern. Integratoren können Lösungen erstellen, die Daten sammeln, transformieren, verbessern, speichern, weiterleiten und integrieren.

c-treeRTG V3 ist die neueste Erweiterung der FairCom-Lösung „Ready-To-Go", die sich der Modernisierung von Legacy Kerngeschäftsanwendungen widmet. Mit seinem datenzentrierten Ansatz modernisiert c-treeRTG die darunter liegende Datenverwaltungs-Engine, ohne den COBOL-Code zu verändern. c-treeRTG basiert auf derselben Technologie, die den Kern von FairCom DB bildet, und bietet sowohl SQL- als auch NoSQL-APIs, die es Entwicklern bei Nutzung moderner Programmiersprachen erlauben gleichzeitig dieselben Daten der COBOL oder Btrieve Anwendung zu verarbeiten.

Detaillierte Informationen zu FairCom DB, FairCom EDGE und c-treeRTG finden Sie auf FairCom.com.

Was andere über die FairCom-Technologie sagen:

Claudio Hintermann. CEO bei Abacus Research (zu den neuen FairCom DB-Funktionen)

"Die FairCom DB Version 12 ist besser als sie beworben wird! Diese Datenbank erhöht die Leistung, senkt die Gesamtbetriebskosten und bietet unübertroffene Zuverlässigkeit. Für Abacus Research schätzen wir an FairCom DB am meisten, dass sie ohne Datenbankadministrator (DBA) auskommt und zwar unabhängig vom Betriebssystem: Windows, Linux oder MacOS. Außerdem ist der FairCom Support hervorragend! Die neue V12-Version ist sehr schnell und äußerst stabil. Wir haben neue V12-Funktionen verwendet, um die Leistung und Skalierbarkeit unseres Abacus G4-Produkts zu verbessern. Für alle Unternehmen mit den gleichen Anforderungen empfehle ich die Indexkomprimierung, Unterstützung von mehr als 32K-Dateihandles, Rückrufe von Datensatzaktualisierungen, verzögerte Indizierung und Volltextsuche der Version 12. Darüber hinaus war das Upgrade auf FairCom DB V12 äußerst einfach. Unser Engineering-Team freut sich immer über die Integration der neuesten FairCom-Technologien."

William Shipley, Präsident von Schuyler House

(zum Use Case der FairCom-Technologie in seinem Unternehmen)

„Die FairCom-Datenbanktechnologie hilft definitiv im Kampf gegen COVID-19. SchuyLab verwendet FairCom DB als eingebettete Datenbank. SchuyLab wird in Labors im ganzen Land und auf der ganzen Welt zur Verwaltung von COVID-19-Tests eingesetzt. Wir haben gesehen, dass viele unserer Labors ihre Fähigkeiten für den Umgang mit COVID erweitert und neue Labore für COVID-Tests unterstützt haben. Wir sind dabei, ein System in Ghana im nationalen Prüflabor zu installieren, um ihnen bei der Verarbeitung von COVID zu helfen, sowie ein System im öffentlichen Gesundheitslabor von Timor Leste. "

Über FairCom

Die Datenbanktechnologie der FairCom Corporation gehört heute zu den schnellsten und vertrauenswürdigsten auf dem Markt. Seit der Gründung des Unternehmens im Jahr 1979 unterstützen FairCom-Produkte unternehmenskritische Systeme für globale Unternehmen in einem breiten Spektrum von Branchen, von kleinen und mittleren Unternehmen bis hin zu hochkarätigen Unternehmen und Regierungsbehörden. Derzeit verwenden mehr als 40 Prozent der Fortune 100 Unternehmen FairCom für ihre Datenbankanforderungen. Die Produktlinie von FairCom umfasst Lösungen für Hochgeschwindigkeitstransaktionen, IIoT-Umgebungen sowie die Modernisierung und Migration von Legacy Systemen. Die Produktlinie umfasst FairCom DB, FairCom EDGE für Industrie 4.0 und die Datenverwaltungslösung c-treeRTG für COBOL.

Weitere Informationen zu FairCom finden Sie unter FairCom.com.

