Faire la lumière sur la maladie : Roma Tor Vergata s'illumine pour la Journée mondiale du diabète 2025

ROME, 13 novembre 2025 /PRNewswire/ -- Grâce au Département d'endocrinologie et de maladies métaboliques de la Faculté de médecine et de chirurgie de l'Université de Rome Tor Vergata, le bâtiment du Rectorat de l'Université sera illuminé du 10 au 18 novembre pour sensibiliser et prévenir le diabète.

Le 14 novembre marque la Journée mondiale du diabète, instituée en 1991 par la Fédération internationale du diabète (FID) et l'Organisation mondiale de la santé (OMS). Cette date a été choisie parce que c'est l'anniversaire de Frederick Banting, qui, avec son étudiant Charles Best, a découvert l'insuline, changeant ainsi l'histoire de cette maladie. Le diabète sucré est la première pandémie reconnue par les Nations unies sans agent transmissible.

L'Université de Rome Tor Vergata s'associe à la campagne mondiale de sensibilisation visant à mieux faire connaître et comprendre le diabète et à souligner l'importance de la prévention et du diagnostic précoce. La façade du Rectorat est illuminée par le logo officiel de la Journée mondiale du diabète, un cercle bleu, un geste symbolique organisé par Davide Lauro, professeur d'endocrinologie, avec Marco Re, ingénieur, professeur d'électronique numérique et délégué du Recteur pour la planification et la gestion des activités du Centre multimédia universitaire, et le Dr Aikaterini Andreadi, chercheuse en endocrinologie.

« L'éclairage du Rectorat, » explique Lauro, « représente symboliquement l'engagement de notre Université, non seulement dans la recherche, le diagnostic et le traitement, mais aussi dans la promotion de la conscience sociale de la population, ce qui est essentiel pour mettre en œuvre des stratégies d'intervention et de prévention qui peuvent avoir un impact réel sur la propagation de l'épidémie. » « Il est essentiel de sensibiliser les jeunes et la communauté, conclut le professeur, car de nombreuses personnes ignorent qu'elles sont exposées au risque de diabète, et beaucoup d'autres sont atteintes de la maladie sans avoir été diagnostiquées. La connaissance est le premier pas vers la prévention. »

Davide Lauro étudie les maladies endocriniennes et métaboliques, avec un intérêt particulier pour le diabète sucré et le diabète de type 2. Il a également participé à plusieurs essais cliniques internationaux pour l'étude de nouvelles thérapies innovantes pour le traitement du diabète sucré. L'un des principaux objectifs de ses recherches est d'identifier de nouveaux biomarqueurs potentiels pour le diabète.

Le diabète sucré est la deuxième maladie, après le VIH/sida, à être reconnue par une journée mondiale officielle par les Nations unies, qui, en collaboration avec l'OMS, proposent des stratégies visant à améliorer la santé humaine, à élaborer des politiques nationales et à encourager les efforts mondiaux de lutte contre le diabète. En collaboration avec la Fédération internationale du diabète, ils mettent en lumière l'impact mondial du diabète sucré et les stratégies visant à promouvoir l'accès aux soins. Selon les estimations pour 2020, environ 6 % de la population italienne, soit plus de 3,5 millions de personnes, souffrent de diabète sucré, et ce chiffre devrait augmenter de manière exponentielle dans un avenir proche. Le diabète est la principale cause de cécité, d'insuffisance rénale entraînant une dialyse et d'amputation non traumatique des membres inférieurs.