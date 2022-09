FAIRE PROGRESSER LA CONCEPTION GRÂCE À LA TECHNOLOGIE CIRCULAIRE

MYKITA et Eastman présentent un film sur le matériau durable Acetate Renew

MYKITA et Eastman sortent un court-métrage présentant le recyclage moléculaire, l'une des technologies les plus révolutionnaires pour un monde durable, ainsi que les coulisses de la manufacture moderne de MYKITA.

BERLIN, 22 septembre 2022 /PRNewswire/ -- En unissant leurs forces plus tôt dans l'année pour accélérer la transition vers des matériaux durables dans l'industrie de la lunetterie, MYKITA et Eastman sortent maintenant un court-métrage d'ambiance qui célèbre la capacité de la nature à inspirer des solutions circulaires pour un avenir viable.

Eastman

En tant que marque indépendante et fabricant progressiste, MYKITA est fière de donner l'exemple en étant la première entreprise dans l'industrie de la lunetterie à passer entièrement son approvisionnement en acétate au programme durable Acetate Renew. Avec un œil méticuleux pour les détails, le film tourné de manière artistique souligne la qualité supérieure de ce matériau innovant qui a rendu possible ce changement complet sans compromettre l'apparence ou les performances des lunettes MYKITA fabriquées à la main.

Le film est également une vitrine pour l'une des technologies pionnières d'Eastman en matière de recyclage moléculaire et utilise en partie des images de synthèse pour visualiser le processus par lequel des plastiques auparavant difficiles à recycler sont décomposés au niveau moléculaire afin de former de l'acétate recyclé de la même qualité que le matériau traditionnel. Cette innovation de l'économie circulaire permet de détourner activement les déchets matériaux des décharges et des incinérateurs ou d'empêcher qu'ils se retrouvent dans l'océan.

Acetate Renew d'Eastman est un matériau essentiellement d'origine biologique, fabriqué à partir de pâte de bois certifiée durable, qui utilise des déchets plastiques recyclés au lieu des ressources fossiles. Identique en termes d'apparence, de toucher et de performances à l'acétate traditionnel de la plus haute qualité, Acetate Renew permet d'obtenir une monture de lunettes dont l'empreinte carbone est beaucoup plus faible, réduite jusqu'à un tiers par rapport au processus de fabrication traditionnel.

Filmée à la MYKITA HAUS de Berlin et dans la nature environnante, la production conjointe de MYKITA et Eastman a été réalisée par Harun Güler et produite par Stink Rising.

La collection MYKITA ACETATE sera disponible dans les magasins MYKITA et chez certains détaillants du monde entier à partir de fin septembre 2022.

Découvrez la collection MYKITA ACETATE et apprenez-en plus sur Acetate Renew chez SILMO Paris :

Du 23 au 26 septembre

Hall 5A, stand E129

Parc des Expositions de Villepinte

À propos de MYKITA

Fondée en 2003, MYKITA adopte une approche indépendante de la conception et de la production de lunettes, en réunissant tous les départements sous un même toit pour former la Modern Manufactory. Dans la MYKITA HAUS de Berlin, l'équipe suit le produit à chaque étape, de la conception à l'atelier. L'esthétique inimitable de MYKITA témoigne de l'intégrité des matériaux et de la conception, ainsi que de la maîtrise de chaque artisan. Dirigée par le fondateur et directeur créatif Moritz Krueger, MYKITA s'est engagée dans une stratégie de responsabilité englobant les aspects environnementaux et sociaux afin de réduire l'empreinte de ses produits et de l'ensemble de ses activités. En plus de ses propres boutiques dans des villes du monde entier, dont Los Angeles, New York, Berlin et Tokyo, MYKITA est disponible dans une sélection de magasins d'optique et de mode dans plus de 80 pays.

À propos d'Eastman

Fondée en 1920, Eastman est une entreprise mondiale de matériaux spécialisés qui fabrique une large gamme de produits que l'on retrouve dans des articles à usage quotidien. Dans le but d'améliorer matériellement la qualité de vie, Eastman collabore avec ses clients pour fournir des produits et des solutions innovants tout en s'engageant à respecter la sécurité et la durabilité. Le modèle de croissance de l'entreprise, axé sur l'innovation, tire parti de plateformes technologiques de classe mondiale, d'un engagement profond envers les clients et du développement d'applications différenciées pour renforcer sa position de leader sur des marchés finaux attrayants tels que le transport, le bâtiment et la construction, et les consommables. En tant qu'entreprise diversifiée et ouverte sur le monde, Eastman emploie environ 14 000 personnes dans le monde et sert des clients dans plus de 100 pays. En 2021, la société a réalisé un chiffre d'affaires d'environ 10,5 milliards de dollars et son siège social se trouve à Kingsport, dans le Tennessee (États-Unis). Pour en savoir plus sur le parcours de développement durable d'Eastman, veuillez consulter eastman.eco

