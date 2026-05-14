Faire progresser la conduite intelligente : Raytron présente ses innovations en matière d'infrarouge au salon Auto China 2026

BEIJING, 14 mai 2026 /PRNewswire/ -- Lors du salon Auto China 2026, Raytron Automotive, filiale du leader mondial de l'imagerie thermique infrarouge Raytron Technology, a dévoilé sa dernière gamme de caméras thermiques automobiles et de solutions de perception sous le thème « Perception de la sécurité par tous les temps ».

Raytron Unveils Infrared Perception at Auto China 2026

Au fur et à mesure que la conduite intelligente évolue vers les niveaux d'autonomie L3 et L4, l'industrie automobile accorde une importance croissante à une perception fiable de l'environnement et à une sécurité proactive dans toutes les conditions. Contrairement aux caméras RVB classiques, l'imagerie thermique infrarouge fonctionne indépendamment de la luminosité ambiante et offre une meilleure reconnaissance des cibles dans des environnements complexes, ce qui en fait un élément de plus en plus important dans les systèmes de fusion multicapteurs destinés aux véhicules intelligents.

Des caméras thermiques plus petites, plus intelligentes et plus efficaces

Lors du salon, Raytron Automotive a présenté ses dernières avancées en matière d'imagerie thermique automobile compacte et à haute résolution.

Pas de pixel de 8μm à la pointe de l'industrie pour une conception compacte

Parmi les points forts, la caméra thermique Horus640-EN, construite sur le détecteur infrarouge 8μm et la puce de traitement d'image exclusifs de Raytron. Par rapport aux solutions conventionnelles de 12μm et 17μm, l'architecture à pixels plus petits permet de concevoir des caméras thermiques plus compactes, plus légères et plus économes en énergie, tout en conservant des performances d'imagerie élevées.

Imagerie thermique HD 1280×720

Raytron a également présenté sa caméra infrarouge haute définition Horus1280, dotée d'une résolution de 1280 × 720. La résolution d'image améliorée offre une portée de détection plus longue et des détails plus précis lors de la reconnaissance des objets, en particulier dans des conditions difficiles, telles que l'obscurité totale, l'éblouissement par les phares et la brume.

Accélérer l'adoption de l'imagerie thermique par les consommateurs

Au-delà de l'intégration des équipementiers, Raytron Automotive met la détection infrarouge à la portée du grand public. Le système de vision nocturne infrarouge intelligent CV301W, conçu pour le marché secondaire des véhicules de tourisme, intègre un détecteur thermique de 12μm avec des algorithmes d'IA intégrés pour une détection précise des piétons et des véhicules. Doté d'une installation rapide et d'une connectivité Wi-Fi, le système permet aux conducteurs de tous les jours de mieux appréhender la conduite de nuit.

De son côté, Raytron Automotive étend également la détection infrarouge aux applications de cockpit avec sa solution de détection de température infrarouge. Conçue pour la climatisation intelligente et l'interaction dans l'habitacle, la caméra vise à offrir à l'occupant une expérience plus intelligente et plus réactive grâce à une détection précise de la température.

À propos de Raytron Automotive

Raytron Automotive est spécialisée dans les technologies d'imagerie thermique infrarouge et de fusion multi-capteurs pour l'automobile. S'appuyant sur des capacités de développement de puces internes intégrées verticalement, elle s'engage à fournir des solutions de perception efficaces et fiables par tous les temps aux équipementiers mondiaux et aux fournisseurs de niveau 1. Raytron Automotive a établi des partenariats étroits avec plus de 15 constructeurs automobiles, dont BYD, Zeekr, GWM et KargoBot, contribuant ainsi à une mobilité plus sûre grâce à des technologies de détection automobile avancées.

Pour plus d'informations

E-mail : [email protected]

Site web : https://en.raytrontek.com

LinkedIn : Raytron Technology Co., Ltd.

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