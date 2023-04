Faire progresser les ambitions en matière d'ESG - Le nouveau rapport sur le développement durable de Raben Group est désormais disponible

OSS, Pays-Bas, 21 avril 2023 /PRNewswire/ -- Raben Group a publié son rapport annuel sur le développement durable, détaillant les efforts et les progrès de l'ensemble du groupe pour atteindre les objectifs ESG et soulignant les initiatives clés prises dans la poursuite d'un avenir plus durable.

Le rapport donne un aperçu des progrès réalisés par l'entreprise au cours de l'année écoulée sur les 15 marchés où Raben opère, dans des domaines tels que la réduction des émissions de carbone, l'augmentation de l'utilisation des sources d'énergie renouvelables, la création d'un environnement de travail axé sur la culture de la sécurité et la mise en œuvre de pratiques durables dans l'ensemble de l'organisation.

Dans notre entreprise, nous pensons que le développement durable n'est pas un simple mot à la mode, mais une responsabilité fondamentale. Nous nous engageons à réduire notre impact sur l'environnement et à promouvoir des pratiques durables au sein de notre organisation et dans l'ensemble de la chaîne de valeur – a déclaré Ewald Raben, PDG de la société. – Nous sommes fiers de publier notre rapport annuel sur le développement durable, qui témoigne de notre engagement permanent en faveur de la gestion du climat et de l'environnement et de nos responsabilités sociales.

En 2022, Raben Group a rejoint les Science Based Target Initiatives et a fixé des objectifs de décarbonisation ambitieux, qui ont été validés. Les nouveaux objectifs du groupe comprennent désormais la réduction des émissions absolues de portée 1 et 2 d'ici 2030, par rapport aux émissions de 2020, et l'engagement de ses transporteurs réguliers dans des actions en faveur du climat.

En investissant dans l'énergie verte, Raben Group est parvenu à réduire de 26,2 % les émissions de portée 1 et 2 en 2022 par rapport à 2020, contribuant ainsi à l'écologisation de la logistique contractuelle.

Dans le domaine du transport routier, Raben Group renouvelle constamment sa flotte, en réduisant la part des camions en-dessous de la norme Euro V. Actuellement, plus de 88 % de la flotte régulière est composée de camions avec des moteurs Euro V ou VI. En outre, en 2022, en collaboration avec IKEA Industry et Volvo Trucks, Raben Group a déployé le camion électrique Volvo FM à zéro émission dans le système de transport. Il s'agit du premier grand pas vers la décarbonisation du transport routier.

Afin de fournir aux parties prenantes de l'entreprise des informations comparables et une évaluation indépendante de la maturité de l'organisation d'ici l'entrée en vigueur de la nouvelle directive, Raben a décidé de participer au classement EcoVadis, qui fournit une évaluation complète des performances en matière de développement durable. Raben Group a obtenu 61 points et une médaille d'argent, se classant parmi les meilleures entreprises dans la catégorie Transport de marchandises.

Nous reconnaissons qu'il y a encore beaucoup de travail à faire et nous restons engagés dans l'amélioration continue de notre performance en matière de développement durable, a déclaré Ewald Raben. Nous sommes convaincus qu'en travaillant ensemble avec nos employés, nos clients et nos fournisseurs, nous pouvons créer un avenir plus durable pour les générations à venir.

Le rapport complet sur le développement durable est disponible sur le site Web de l'entreprise à l'adresse suivante : https://www.raben-group.com/about-us/sustainability

Raben Group est un fournisseur de services logistiques néerlandais qui compte plus de 90 ans d'expérience. Il offre des services complets de TFL : logistique contractuelle, réseau routier (national, international et Est), logistique du froid, transport FTL et intermodal, fret maritime et aérien.

Le groupe possède 165 succursales dans 15 pays européens (Allemagne, Autriche, Bulgarie, Estonie, Grèce, Hongrie, Italie, Lettonie, Lituanie, Pays-Bas, Pologne, Roumanie, Slovaquie, Ukraine). Il gère une capacité d'entreposage d'environ 1 600 000 m2, emploie 11 000 salariés et envoie chaque jour 13 500 camions sur les routes. En 2022, l'opérateur logistique a enregistré un chiffre d'affaires supérieur à 2 milliards d'euros.

Plus d'informations : www.raben-group.com .

