Fairmont Mayakoba es reconocido en los Condé Nast Traveler Reader's Choice Awards 2025 en la categoría de "Mejor resort en el este de México"

RIVIERA MAYA, México, 7 de octubre de 2025 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Condé Nast Traveler anunció hoy los resultados de su anual Readers' Choice Awards siendo Fairmont Mayakoba reconocido en la posición #3 en la categoría de"Mejor Resort en el este de México". Condé Nast Traveler recibió más de 757,000 respuestas de encuestas de lectores de Estados Unidos, quienes calificaron su experiencia de viaje alrededor del mundo para ofrecer así una visión integral de los destinos que desean volver a visitar. Los Readers' Choice Awards, con su inigualable legado como uno de los reconocimientos más antiguos y prestigiosos de la industria de viajes, otorgados por los lectores, siguen siendo el máximo símbolo y testimonio de excelencia dentro del sector turístico. Puedes encontrar la lista completa aquí.

Fairmont Mayakoba premiado en los Conde Nast Traveler Awards 2025

"Este premio refleja el esfuerzo, la pasión y la dedicación de todo nuestro equipo. Estamos profundamente agradecidos con nuestros huéspedes y con la comunidad de viajeros que nos eligió. Este reconocimiento nos impulsa a seguir convirtiendo momentos en recuerdos especiales, que es nuestra promesa de marca y está presente en todo lo que hacemos ", comentó Jacco Van Teefflen, Director General de Fairmont Mayakoba.

Este prestigioso reconocimiento, votado por miles de lectores de la prestigiosa revista Condé Nast Traveler, reafirma a Fairmont Mayakoba como uno de los mejores resorts del Caribe Mexicano, gracias a sus lujosas instalaciones, deliciosas experiencias culinarias y su servicio exepcional, además de su compromiso con el medio ambiente.

El próximo año, Fairmont Mayakoba celebrará su 20 aniversario, un hito que refleja dos décadas de hospitalidad de clase mundial, innovación constante y un firme compromiso con el lujo sostenible en el corazón de la Riviera Maya.

Acerca de Fairmont Mayakoba

Fairmont Mayakoba es un resort que ofrece a sus huéspedes la perfecta combinación entre lujosas instalaciones, contacto con la naturaleza, servicio de calidad y calidez y una gran variedad de opciones gastronómicas. Ubicado a 40 minutos del Aeropuerto Internacional de Cancún y a 20 minutos de Playa del Carmen, Fairmont Mayakoba se extiende a lo largo de 19 hectáreas dentro del exclusivo complejo de Mayakoba, en la Riviera Maya. Dentro de sus instalaciones se encuentran 401 habitaciones, 10 albercas, 15 centros de consumo, gimnasio, el Fairmont Spa & Wellness Center y un centro de convenciones, todo diseñado en perfecta armonía con la naturaleza para contribuir a la preservación de la flora y fauna local. Fairmont Mayakoba cuenta con el reconocimiento 5 Diamantes de la AAA. Viajeros de todo el mundo son cálidamente recibidos en este resort donde todo gira alrededor de las necesidades del huésped, con el fin de convertir cada viaje en una experiencia memorable.

