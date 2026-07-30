Fairmont Mayakoba presenta Symphony in a Cenote: una noche musical imperdible bajo la selva

Se trata de una experiencia sinfónica exclusiva para solo 50 invitados, que se celebra una vez al año en el interior de un cenote sagrado, en el corazón de la selva de la Riviera Maya.

PLAYA DEL CARMEN, México, 30 de julio de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Fairmont Mayakoba se enorgullece de anunciar el regreso de Symphony in a Cenote, uno de los eventos más extraordinarios y exclusivos de la Riviera Maya. Esta experiencia, que tendrá lugar el 30 de octubre de 2026 y se celebrará únicamente esa noche, invita a tan solo 50 invitados a presenciar la actuación de una orquesta sinfónica en el interior de un cenote natural, un sumidero sagrado de agua dulce escondido en el corazón de la selva, lejos de los ruidos del mundo exterior.

Ahora, en su última edición, Symphony in a Cenote se ha convertido en uno de los eventos anuales más esperados de Fairmont Mayakoba, una singular combinación de naturaleza, música y lujo que no tiene parangón en ningún otro lugar del mundo. Con solo 50 plazas disponibles, se trata de una de las experiencias culturales más íntimas y codiciadas que ofrece la Riviera Maya.

LA EXPERIENCIA

A medida que el atardecer se va extendiendo sobre la selva, los huéspedes parten del Fairmont Mayakoba en transporte privado y atraviesan el exuberante paisaje tropical hasta llegar a un cenote único en su género: una catedral de piedra caliza y agua, donde cuelgan estalactitas del techo y la única luz proviene del resplandor natural del espacio subterráneo.

En el interior, un fragmento de obra orquestal cobra protagonismo con una actuación que transforma la acústica natural del cenote en algo verdaderamente extraordinario. Las aguas cristalinas, las antiguas paredes rocosas y el silencio que envuelve la selva crean una atmósfera que ninguna sala de conciertos podría igualar jamás. Es el tipo de velada que los invitados recuerdan mucho tiempo después de que se haya desvanecido la última nota.

A lo largo del concierto, los invitados disfrutan de una botella de champán y de elegantes canapés, saboreando cada bocado y cada sorbo mientras la música resuena en uno de los parajes naturales más impresionantes del mundo.

QUÉ INCLUYE LA EXPERIENCIA

Transporte privado de ida y vuelta desde el Fairmont Mayakoba hasta el cenote

Acceso exclusivo a la actuación de Symphony in a Cenote

Una botella de champán por pareja

Canapés elegantes durante toda la velada

DETALLES DEL EVENTO

Fecha: 30 de octubre de 2026

Lugar: un cenote privado en la selva de la Riviera Maya, México

Punto de salida: Fairmont Mayakoba, Playa del Carmen

Capacidad: solo 50 invitados

Frecuencia: una vez al año

"Symphony in a Cenote es una de esas experiencias que nos recuerdan por qué hacemos lo que hacemos. No es solo un evento, es un recuerdo que los invitados guardarán para siempre. Hay algo profundamente conmovedor en escuchar a una orquesta sinfónica tocar en un espacio que la naturaleza tardó miles de años en crear. Estamos orgullosos de ofrecer esta experiencia única al año como parte de las celebraciones de nuestro 20.º aniversario, y queremos dar la bienvenida a 50 huéspedes muy afortunados el 30 de octubre". — Gonzalo Güelman Ros, director general de Fairmont Mayakoba

UNA EXPERIENCIA ÚNICA EN LA VIDA

La península de Yucatán alberga uno de los fenómenos naturales más extraordinarios del mundo: una extensa red de ríos subterráneos y cenotes, sumideros sagrados de agua dulce venerados por los antiguos mayas como puertas de acceso al inframundo. Celebrar un concierto sinfónico en uno de estos espacios supone rendir homenaje tanto al poder de la naturaleza como a la capacidad transformadora de la música.

Con solo 50 plazas disponibles y dado que el evento se celebra solo una vez al año, Symphony in a Cenote es una de las experiencias culturales más exclusivas de la Riviera Maya. Se recomienda a los asistentes que reserven su plaza lo antes posible, ya que las plazas disponibles son muy limitadas.

Para realizar reservas, visite https://www.fairmont-mayakoba.com/experience/symphony-in-a-cenote/

Acerca de Fairmont Mayakoba

Situado en el corazón de la Riviera Maya, en México, el Fairmont Mayakoba, con 401 habitaciones, es un complejo turístico con calificación de Cinco Diamantes de la AAA que ocupa 45 acres, dentro de una urbanización privada de lujo. Rodeada por un frondoso bosque de manglares atravesado por canales de agua, la propiedad ofrece más de 4274 metros cuadrados de espacio para reuniones, tanto interior como exterior, un revitalizante Fairmont Spa con 20 salas de tratamientos, y el campo de golf El Camaleón, sede del primer torneo de LIV Golf celebrado en México y el primer campo de golf en acoger un torneo de la PGA fuera de Estados Unidos. Su compromiso con una filosofía ecológica le ha valido al Fairmont Mayakoba la certificación Preferred by Nature, entre otros reconocimientos medioambientales. Para realizar reservas, llame al 1(800) 540 6088 o envíe un correo electrónico a [email protected] o visite www.fairmont-mayakoba.com. Siga a Fairmont Mayakoba en Twitter, Facebook, LinkedIn e Instagram.

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FUENTE Fairmont Mayakoba