Fairmont Mayakoba lanza su colección de vinos exclusiva en alianza con Bruma y la enóloga Lulú Martínez

Una expresión vinícola única que celebra los 20 años de Fairmont Mayakoba y el espíritu de sus huéspedes

PLAYA DEL CARMEN, México, 28 de mayo de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Fairmont Mayakoba, el icónico resort ubicado en el corazón de la Riviera Maya, anuncia el lanzamiento oficial de The Collection, su nueva línea de vinos, en colaboración con Bruma, una de las bodegas más reconocidas de México, y la distinguida enóloga Lulú Martínez. que nace como parte de las celebraciones por el 20 aniversario del hotel y representa una fusión auténtica entre la herencia vitivinícola mexicana y la excelencia en hospitalidad que distingue a la propiedad.

La enóloga Lulú Martínez posando con los tres vinos de The Collection: The Blanco, The Tinto y The Reserva

Inspirada en la elegancia atemporal de Fairmont Mayakoba y en su entorno donde la selva tropical se encuentra con el mar Caribe, The Collection rinde homenaje a la pureza de cada vino, además de capturar la esencia de la sofisticación sin pretensiones: un lujo auténtico que se experimenta a través de la naturaleza, la hospitalidad y el buen vino.

The Collection

The Collection está compuesta por tres etiquetas cuidadosamente elaboradas, cuyos nombres en Spanglish reflejan la diversidad cultural de los huéspedes de Fairmont Mayakoba, provenientes principalmente de Estados Unidos, Canadá y México:

The Blanco

100% Sauvignon Blanc. Un vino blanco de carácter fresco y vibrante, expresión viva de los suelos del Valle de Guadalupe. Ideal para acompañar los sabores de la Riviera Maya y la brisa del mar.

The Tinto

Grenache • Syrah • Mourvèdre + Nebbiolo. Un ensamble expresivo y elegante que combina la intensidad del sur de Francia con la nobleza italiana del Nebbiolo, todo filtrado por la visión única de Lulú Martínez.

The Reserva

100% Cabernet Franc. Crianza de 18 meses en barrica nueva de roble francés. La joya de la corona. Con un color rubí profundo y una estructura que invita a la contemplación, The Reserva es un vino de guarda pensado para los momentos más memorables dentro del resort.

Un diseño inspirado en Mayakoba

Cada botella de The Collection lleva impreso un elemento icónico de Fairmont Mayakoba y la Riviera Maya: una ola de mar, un jaguar y un manglar. Estos tres símbolos no son decorativos; son una declaración de identidad que refleja la conexión profunda del resort con la selva, el mar y la esencia de Mayakoba. El diseño convierte cada botella en una pieza que va más allá del vino: es un objeto de arte que narra el lugar.

"Celebrar 20 años de Fairmont Mayakoba es un momento muy significativo para todo nuestro equipo y para quienes han sido parte de esta historia. The Collection no es solo un producto: es una expresión de nuestra identidad, de nuestros huéspedes y de la riqueza que México tiene para ofrecerle al mundo. Nos enorgullece haberla creado junto a Bruma y Lulú Martínez, y esperamos que cada copa sea un recuerdo imborrable de su estadía con nosotros."

— Gonzalo Güelman Ros, General Manager, Fairmont Mayakoba

Acerca de Lulú Martínez

Originaria de Ensenada, Baja California, Lulú Martínez creció rodeada de buena comida y grandes vinos, lo que marcó desde temprano su vocación. Su pasión la llevó a Burdeos, Francia, donde estudió Viticultura y Enología. Durante más de una década, perfeccionó su estilo en el corazón del viejo mundo, absorbiendo una visión integral del viñedo, la bodega y la filosofía del terroir.

Hoy, además de su labor en Bruma, Lulú suma un nuevo capítulo a su trayectoria como consultora enóloga de Bodegas de Santo Tomás, la vinícola más antigua de Baja California. Su trabajo en The Collection es la síntesis perfecta de sus raíces, su formación europea, su profundo conocimiento del vino mexicano y su amor por México.

Un año de celebración

El lanzamiento de The Collection es solo el inicio de un año cargado de experiencias especiales. A lo largo de 2026, Fairmont Mayakoba llevará a cabo una serie de actividades, eventos y sorpresas diseñadas para conmemorar dos décadas de hospitalidad de lujo, momentos únicos y la creación de recuerdos que perduran. Los detalles de estas celebraciones serán anunciados próximamente.

Disponibilidad

The Collection de Fairmont Mayakoba x Bruma estará disponible de forma exclusiva en los restaurantes, bares y experiencias gastronómicas del resort. Para reservaciones e información adicional, visite www.fairmont.com/mayakoba

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Acerca de Fairmont Mayakoba

Ubicado en el corazón de la Riviera Maya, México, Fairmont Mayakoba es un resort de lujo con 401 habitaciones y la prestigiosa distinción AAA Cinco Diamantes. Situado dentro de una comunidad privada de lujo y rodeado por un exuberante bosque de manglares entrelazado con canales de agua, la propiedad cuenta con más de 4,270 m² de espacios para reuniones y eventos, un revitalizante Fairmont Spa con 20 salas de tratamiento, y el campo de golf El Camaleón, sede del LPGA y el primer campo de golf en albergar un torneo de la PGA fuera de Estados Unidos y Canadá. Gracias a su firme compromiso con la sustentabilidad, Fairmont Mayakoba ha obtenido la certificación Preferred by Nature, entre otros reconocimientos ecológicos. Para reservaciones, llama al 1(800) 540 6088, envía un correo a [email protected], o visita fairmont.com/mayakoba.

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Acerca de Bruma

Bruma es una vinícola ubicada en el Valle de Guadalupe, Baja California, reconocida por su compromiso con la expresión auténtica del terroir mexicano y su enfoque winemaking de vanguardia. Su colección se distribuye en los principales mercados de vino fino de México y el extranjero.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2990294/FOTO_LULU.jpg

FUENTE Fairmont Mayakoba