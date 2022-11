FAIRMONT MAYAKOBA SERÁ ANFITRIÓN DE CONCIERTO SINFÓNICO EN CENOTE PARA IR "MÁS ALLÁ DE LOS LÍMITES"

CANCÚN, México, 10 de noviembre de 2022 /PRNewswire/ -- Si ya conoces el recién renovado Fairmont Mayakoba y crees que no puede haber nada mejor, espera a ver y escuchar un concierto sinfónico en unos de los cenotes cercanos al resort para disfrutar de toda una experiencia única y ancestral, donde se combinarán la música, la gastronomía mexicana y el lujo.

"Sinfonía en cenote" se llevará a cabo los próximos 7, 21 y 28 de noviembre, en un evento que te invitará a reimaginar una de las místicas cuevas de la Riviera Maya que se convertirá en un espacio fascinante para deleitar tus oídos con la actuación de primer nivel de la Orquesta Ensamble Clásico. El evento te llevará por un recorrido musical al centro de la tierra con las melodías clásicas, hasta llegar al pop contemporáneo.

Escucha un poco de la banda sonora de Coldplay, uno de los éxitos de Lady Gaga, música de Toto, Ed Sheeran, Queen y Journey, mientras degustas deliciosas tapas, y cocteles refrescantes para acompañar la noche, preparados por los mejores mixólogos y chefs de la región.

Y como si el escenario natural no fuera suficiente para crear una atmósfera especial, decenas de luces, velas y proyecciones artísticas iluminarán la oscuridad subterránea del cenote para envolver el espacio en un ambiente cálido y perfecto para reconectar tus sentidos con cada elemento que te rodea.

Este espectáculo forma parte de una de las iniciativas del hotel para seguir ofreciendo a sus huéspedes experiencias que van "más allá de los límites", incluso, cuando se trata de llevar una orquesta a un cenote para una actuación inolvidable.

Acerca de Fairmont Mayakoba

Fairmont Mayakoba es un resort que ofrece a sus huéspedes la perfecta combinación entre lujosas instalaciones, contacto con la naturaleza en sus cinco magníficos ecosistemas, servicio personalizado de primera y una gastronomía regional e internacional de alta calidad. Ubicado a 40 minutos del aeropuerto Internacional de Cancún y a 20 minutos de Playa del Carmen, Fairmont Mayakoba cuenta con 19 hectáreas en el corazón de la selva Maya. Dentro de sus instalaciones se encuentran 401 habitaciones, cinco albercas, cuatro restaurantes, gimnasio, spa y un centro de convenciones, todo diseñado en armonía con la naturaleza para contribuir a la preservación de la flora y fauna local. Desde su inauguración en 2006, Fairmont Mayakoba cuenta con el reconocimiento 5 Diamantes de la AAA. Viajeros de todo el mundo son cálidamente recibidos en este resort donde todo gira alrededor de las necesidades del huésped, con el fin de convertir cada viaje en una experiencia memorable. Para más información o reservaciones visite www.fairmont.mx/mayakoba.

Acerca de Accor

Accor es un grupo hotelero líder a nivel mundial que tiene más de 5,000 propiedades y 10,000 lugares de comida y bebida en 110 países. El grupo tiene uno de los ecosistemas hoteleros más diversos de la industria turística, los cuales van desde marcas premium y de lujo, hasta nivel medio con ofertas económicas. Ofrece conceptos con estilos únicos, entretenimiento, vida nocturna, restaurantes y bares, residencias privadas, tiempos compartidos, atención del concierge, espacios para trabajar y más. Accor también cuenta con un portafolio inigualable de marcas exclusivas y aproximadamente 300 mil miembros de su equipo a nivel global. Más de 65 millones de personas se benefician de su programa de lealtad ALL - Accor Live Limitless, un compañero de estilo de vida que brinda a diario acceso a una amplia variedad de recompensas, servicios y experiencias. Con su iniciativa Planet 21, Acting Here, Accor Solidarity, RiiSE y ALL Heartist Fund, el grupo se centra en impulsar acciones positivas a través de la ética empresarial, el turismo responsable, la sostenibilidad ambiental, el compromiso comunitario, la diversidad y la inclusión. Fundada en 1967, Accor SA tiene su sede en Francia y cotiza en la Bolsa de Valores de París Euronext (código ISIN: FR0000120404) y en el mercado OTC (Ticker: ACRFY) en los Estados Unidos. Para obtener más información, visita group.accor.com o sigue Accor en Twitter, Facebook, LinkedIn e Instagram.

FUENTE FAIRMONT MAYAKOBA

