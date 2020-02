Fairspin, o primeiro cassino com o suporte de blockchain, entra com tudo no mundo dos jogos online

Todas as transações e estatísticas (inclusive apostas, pagamentos, bônus, saldos e probabilidades) podem ser facilmente monitoradas no website do Fairspin e verificadas em um navegador para blockchain. Utilizando esses dados disponíveis para o público, o Fairspin destaca seus jogos mais lucrativos em termos do total de prêmios pagos. No último mês, eles incluíram "Steam Tower Touch" (US$ 2.058) e "7 Sins" (US$ 1.283).

Disponível em oito idiomas, o Fairspin oferece vários jogos de cassino clássicos, inclusive caça-níqueis, roleta, loteria e jogos de cartas, entre outros. Os jogadores do Fairspin ganham frequentemente os prêmios máximos, os "jackpots". Um jogador ganhou recentemente US$ 4.355 no jogo de caça-níqueis "Book of Gold", e outro ganhou US$ 3.799 (com uma única aposta de US$ 10) no "Shaolin Spin". Para recompensar seus jogadores mais fiéis, o Fairspin introduziu recentemente um "Clube VIP", e os membros deste clube recebem bônus especiais a cada novo depósito que fazem.

Tokens TruePlay: fichas para apostas digitais

Os jogadores podem fazer seus depósitos em criptomoeda, que são então convertidas automaticamente em fichas TruePlay (TPLAY). Com um Etherium (ou seu equivalente) pode-se comprar 1.000 fichas. Estes tokens especiais foram especialmente concebidos e desenvolvidos pela plataforma TruePlay Blockchain, que registra e monitora meticulosamente todas as atividades dos tokens. Os jogadores podem usar estes tokens TPLAY para fazer as suas apostas no jogo que preferirem. Quando estão prontos para fazer o resgate, suas fichas são convertidas para a moeda em que o depósito inicial foi feito. Como os tokens TPLAY foram desenvolvidos exclusivamente para jogos no Fairspin, eles não estão sujeitos à volatilidade dos preços.

Sobre o Fairspin

Fairspin é um cassino online baseado em blockchain que atua com uma licença para jogos de Curaçao. O cassino online tem parceria com outros importantes provedores de jogos, como NetEnt, Microgaming, Spinomenal e muito mais. A plataforma do Fairspin está disponível em inglês, russo, polonês, turco, alemão, espanhol, português e japonês.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1092421/Fairspin.jpg

Tülay Genç

B2Press Online PR Agency

Support@b2press.com

+31-30-799-6022

FONTE Fairspin

Related Links

https://fairspin.io



SOURCE Fairspin