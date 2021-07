Fairtrade lança campanha global "Bitter Sweet" para desvendar um futuro mais justo para os produtores de cacau

"Unwrap a Fairer Future" é um filme da campanha especialmente encomendado para mostrar como a escolha por chocolate certificado pela Fairtrade pode mudar a vida dos produtores de cacau. Produzida pela Fairtrade em colaboração com Niels Hoebers, a animação em stop motion narra a história de duas barras de chocolate feitas sob medida. À primeira vista, ambas parecem boas o suficiente para serem consumidas, mas quando são desembrulhadas, as barras contam duas histórias muito diferentes.

A barra amarga mostra as terras de cacau da África Ocidental, onde produtores de cacau não certificados, que não podem produzir sob as condições da Fairtrade enfrentam injustiças e preços baixos, levando à pobreza e ao desmatamento que prejudicam as comunidades agrícolas. A animação também mostra um lado mais doce: os produtores de cacau certificados pela Fairtrade são beneficiados pelos rigorosos padrões independentes e recebem suporte para adaptar suas práticas agrícolas e atender a esses padrões, obtendo preços justos por sua produção de cacau.

"Estamos evidenciando de forma imediata o custo amargo de cada barra de chocolate não certificada", disse Nilufar Verjee, diretor de engajamento público da Fairtrade e líder global da campanha de cacau. "Esta é uma maneira cativante e acessível de descobrir por que os produtores que cultivam o cacau de nossas barras de chocolate prediletas merecem uma renda melhor."

A defensora da Fairtrade e atriz de "Bridgerton", Adjoa Andoh, compartilhou: "Cada barra de chocolate certificado pela Fairtrade que você compra, cada grão de cacau, é sinônimo de saúde decente, educação e uma voz coletiva em toda a cadeia de suprimento. Faça a escolha em favor da esperança, de um futuro e da alegria por meio do delicioso chocolate. Feliz Dia Mundial do Chocolate Fairtrade!"

CampanhaBitter Sweet lançada com produtores de cacau compartilhando suas próprias experiências pessoais. Nos próximos dias, 22 regiões globais da Fairtrade vão compartilhar informações nas mídias sociais sobre o impacto da Fairtrade, onde comprar chocolate certificado pela Fairtrade e como os consumidores podem ajudar, compartilhando com um amigo. A campanha culminará com a estreia da animação "Unwrap a Fairer Future" no Dia Mundial do Chocolate, 7 de julho de 2021.

Baixe os recursos da imprensa em: https://bit.ly/2SLXfrB

Contato para a imprensa: [email protected] | +44 (0)7886 301486.

Vídeo - https://mma.prnewswire.com/media/1555542/Unwrap_a_Fairer_Future.mp4

FONTE Fairtrade International

