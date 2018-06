Faixa Azul Digital em Belo Horizonte já pode ser paga com transferência bancária instantânea com tecnologia da PayMee Brasil

A prefeitura espera reduzir fraudes e aumentar a utilização, o controle e a arrecadação com o novo sistema. A Faixa Azul Digital está em operação em conjunto com o sistema de papel até que todas as folhas de rotativo já vendidas sejam usadas. A estimativa é que sejam efetuadas, em média, 50 mil transações por mês.

O motorista baixa o App em seu smartphone, disponível para iOS e Android, credencia a placa do carro no programa, compra créditos por meio de transferência ou pagamento em dinheiro (o usuário recebe um código e faz o pagamento na "boca" do caixa dos bancos disponíveis) e ao parar numa vaga, faz o login. O sistema, então, identifica o horário em que o veículo foi estacionado e ainda emite alertas quando o cartão digital está prestes a vencer.

"Ampliamos a parceria com a PayMee Brasil para nos atender na nova operação em BH, tendo em vista os ótimos resultados obtidos em nosso aplicativo para a Zona Azul Digital de São Paulo. Percebemos uma adesão crescente dos usuários pelas novas alternativas de pagamento e uma transição de quem pagava boletos para a transferência, principalmente pela confirmação instantânea", afirma o CEO da Inova, Luiz Fernando Simone.

Sobre a PayMee

Empresa de tecnologia em serviços financeiros, método de pagamento seguro online com confirmação em tempo real, possibilitando vendas à vista no comércio eletrônico ou Call Centers para clientes que desejam pagar em dinheiro ou internet banking.

https://www.paymee.com.br

