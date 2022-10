FalconX 360 se lanza como la primera y única plataforma integral para la gestión de inversiones institucionales en criptomonedas

FalconX 360, la única plataforma unificada de gestión de riesgos e inversiones para criptomonedas, hace que la inversión en criptomonedas sea sencilla con una nueva capacidad de cambio en la industria

SAN FRANCISCO, 13 de octubre de 2022 /PRNewswire/ -- FalconX, una plataforma de activos digitales para inversionistas institucionales, anunció hoy el lanzamiento de FalconX 360, la primera y única plataforma unificada de gestión de riesgos e inversiones para criptomonedas de la industria que ofrece a los inversionistas institucionales capacidades de ejecución de espectro completo e informes integrales en toda su cartera de activos digitales.

Por primera vez en la historia, con FalconX 360 los inversionistas institucionales pueden obtener capacidades de márgenes cruzados a través de sus inversiones en criptomonedas en una sola interfaz de usuario. A través de una sola plataforma, los clientes de FalconX ahora tienen acceso al 94 % de la liquidez global, la posición y los datos posteriores a la negociación para ciertas operaciones de derivados OTC, el staking institucional y la capacidad de tomar préstamos utilizando como garantía todos sus saldos y posiciones, y todo con un motor de gestión de riesgos integrado.

Control máximo cuando más lo necesita

A raíz de la reducción de riesgos más grande jamás vista en los mercados de las criptomonedas y las finanzas tradicionales, FalconX ofrece la estabilidad y la facilidad de uso que tanto necesitan los inversionistas institucionales.

Los mercados volátiles exigen que los gerentes de cartera y los operadores monitoreen y gestionen en tiempo real todas las formas de riesgo (operativo, de mercado y de contraparte) en toda su cartera. Sin embargo, la fragmentación de las plataformas de operaciones e intercambios de criptomonedas ha hecho imposible obtener una visión unificada de los activos y pasivos y ejecutar estrategias a la perfección, ya que las inversiones están dispersas en decenas de portales y cuentas. Esto hace que la gestión de riesgos sea ineficiente y engorrosa, y es casi imposible para los inversionistas evaluar su posición general en el mercado.

FalconX 360 resuelve ese problema, al ofrecer a las instituciones control máximo para acceder a oportunidades y reducir el riesgo en todo el ecosistema de activos digitales, todo desde un solo panel, para lograr una eficiencia operativa óptima. FalconX 360 presta servicios a las instituciones con todo lo que necesitan a lo largo de todo su proceso criptográfico.

"Las instituciones acaban de perder más de USD 2.000 millones con el mayor desapalancamiento en el mercado de las criptomonedas del que hayamos sido testigos, y los inversionistas están ansiosos por encontrar una solución para mitigar el riesgo y equilibrar adecuadamente su cartera a fin de proteger sus posiciones y los intereses de sus clientes", afirmó Samir Ghosh, director de Productos. "FalconX 360 es la respuesta, con nuestra solución integrada de gestión de tesorería y herramientas de margen de cartera cruzada, los inversionistas ahora tienen la posibilidad de optimizar su exposición al mercado a través de un solo portal simplificado con una estabilidad, visibilidad, seguridad y controles de riesgos sin precedentes".

Desde el principio, la solución correcta para escalar

A medida que continúa el cambio hacia la transformación de los activos digitales, más inversionistas institucionales están ingresando al mercado e inversionistas experimentados buscan escalar sus estrategias para estar bien posicionados a la vanguardia del futuro de las finanzas. Sin embargo, el statu quo plantea riesgos operacionales significativos: las herramientas y relaciones requeridas para escalar los rendimientos están fragmentadas, los proveedores individuales de crédito no pueden evaluar fácilmente el riesgo, y múltiples usuarios de un fondo que acceden a múltiples plataformas están desconectados y son difíciles de auditar.

Al combinar liquidez, visibilidad y gestión completas de criptomonedas en una sola solución, FalconX 360 no solo facilita la ejecución de cualquier tipo de operación en prácticamente todos los escenarios de liquidez de criptomonedas en una sola cuenta, sino que también les permite a los inversionistas gestionar el riesgo en toda su cartera a través de la comprobada solución de contraparte única de FalconX.

"FalconX 360 es sumamente completo y agiliza la gestión de criptomonedas con una eficiencia operativa y de capital sin precedentes", afirmó Alessandro Balata, gerente de Cartera de Fasanara Capital. "La capacidad de respuesta del equipo y las funcionalidades de la plataforma son impresionantes, lo que permite la gestión de todas nuestras cuentas de una manera sencilla e intuitiva".

La plataforma integral y fácil de usar es el futuro de la inversión en criptomonedas

FalconX 360 apoya a inversionistas institucionales en diversas etapas de inversión, desde la primera operación hasta una gestión de cartera más sofisticada, como staking, derivados y servicios de primer nivel. Los inversionistas pueden aprovechar todo el paquete de ofertas de corretaje de primer nivel de FalconX con una eficiencia de capital superior y una imagen clara de sus posiciones en cada escenario de liquidez.

"La fragmentación entre plataformas y relaciones hace que sea difícil obtener una visión general y también puede dar lugar a preocupaciones en materia de seguridad. Existen muchas plataformas para operar, pedir préstamos o gestionar operaciones. FalconX integra todo esto en una plataforma fácil de usar", afirmó Josh Anderson, presidente de Geometric Management Ltd. "Es un excelente socio, receptivo y reflexivo acerca de nuestras necesidades comerciales".

Las principales características de la plataforma incluyen:

La capacidad de ver y gestionar el margen de cartera cruzada para mantenerse seguro en su posición e impulsar la eficiencia de capital.

Acceso a los precios desde más de 70 escenarios de liquidez con enrutamiento inteligente de pedidos incorporado, gestión de tesorería, gestión de riesgos y operaciones.

Seguimiento en tiempo real de saldo/posiciones con informes integrados de plataformas cruzadas en un solo lugar, una funcionalidad cuyo desarrollo artesanal demandaría meses de integración técnica. FalconX 360 elimina esa carga, lo que les permite a las instituciones enfocarse en atender a los inversionistas en lugar de crear un sistema complejo y personalizado que ahora tienen que mantener.

El exclusivo nuevo módulo Orderbook de FalconX les permite a los inversionistas operar directamente con FalconX, a la vez que se benefician de los mejores precios en todos los escenarios globales de liquidez. A diferencia de otras plataformas que solo ofrecen liquidez en los Estados Unidos, Orderbook les permite a los inversionistas aprovechar las bolsas globales para acceder a un fondo de liquidez mucho más profundo. La sofisticada gestión de tesorería de FalconX asigna capital de manera eficiente para que FalconX pueda obtener liquidez de manera confiable al mejor precio.

Escalabilidad para ampliar las actividades criptográficas desde operaciones hasta préstamos y derivados, con una visibilidad completa en todas las actividades y la posibilidad de transferir capital para cumplir con los requerimientos del margen, todo en una sola plataforma.

Acceso a la innovación continua de FalconX, que incluye análisis y conocimientos basados en operaciones históricas para optimizar el rendimiento futuro de las inversiones a fin de maximizar los rendimientos.

Servicio de alto nivel y soluciones personalizadas para ayudar a los inversionistas institucionales a desarrollar su negocio de activos digitales.

"FalconX 360 es la base para el futuro de la inversión, la plataforma en la que crearemos más servicios de valor agregado para ofrecer a los inversionistas la confianza y la seguridad necesarias para lograr todo el potencial de la inversión en activos digitales verdaderamente global", afirmó Raghu Yarlagadda, fundador y director ejecutivo de FalconX.

Para obtener más información o comenzar hoy mismo con FalconX, visite https://falconx.io.

Acerca de FalconX

FalconX es una plataforma de activos digitales totalmente integral que les permite a las instituciones acceder y gestionar todas sus estrategias de criptomonedas a través de una sola interfaz y flujos de trabajo eficientes, lo que facilita la ejecución de operaciones, servicios de primer nivel y compensación, todo en un solo lugar. La oferta de criptomonedas como servicio de FalconX empodera a los bancos líderes, las instituciones FinTech y las aplicaciones de inversión para agregar fácilmente criptomonedas a sus ofertas de productos con el objetivo de permitir que los próximos miles de millones de usuarios ingresen al ámbito de las criptomonedas. La empresa cuenta con el respaldo de inversionistas como Accel, Adams Street Partners, Altimeter Capital, American Express Ventures, B Capital, GIC, Lightspeed Venture Partners, Sapphire Ventures, Thoma Bravo, Tiger Global Management y Wellington Management. FalconX tiene oficinas en Silicon Valley, Nueva York, Chicago, Bangalore y Malta. Para obtener más información, visite falconx.io o sígalos en Twitter y LinkedIn.

Contacto para los medios

Shannon Tucker

[email protected]m

813-526-1195

Este documento se ofrece exclusivamente con fines informativos y está dirigido únicamente a inversionistas expertos o institucionales. Este documento no constituye (i) una oferta, ni una solicitud de oferta, para invertir o comprar o vender participaciones o acciones, ni para participar en alguna estrategia de inversión o negociación, (ii) no se ofrece con el objetivo de proporcionar asesoría contable, legal o fiscal, o recomendaciones de inversión ni (iii) es una declaración oficial de FalconX o cualquiera de sus afiliadas. Cualquier información contenida en este documento no es ni debe ser considerada como investigación de inversiones, investigación de deudas o investigación de derivados a los efectos de las normas de la CFTC o de cualquier otro ente regulador pertinente.

Antes de iniciar cualquier transacción propuesta, los destinatarios deben determinar, en consulta con sus propios asesores en inversiones, legales, fiscales, normativos y contables, los riesgos y beneficios económicos, así como las características y consecuencias legales, fiscales, normativas y contables de la transacción. Este documento no constituye asesoría en materia de inversiones. En la medida en que lo permita la ley, FalconX no acepta ninguna responsabilidad derivada del uso de esta comunicación. Este documento puede incluir información sobre productos estructurados que involucren a derivados over the counter (OTC). En conformidad con la Ley Dodd-Frank, los derivados OTC pueden ser comercializados únicamente por "participantes de contratos elegibles" ("ECP") según se define en la sección 1a(18) de la Ley de Intercambio de Productos Básicos (CEA) (Título 7 del Código Federal de los Estados Unidos, sección 1a(18)). No invierta en un producto estructurado a menos que usted sea un ECP según lo establecido, lo entienda perfectamente y esté dispuesto a asumir los riesgos asociados con él.

Solios, Inc. está registrada como negocio federal de servicios monetarios ante la FinCEN. FalconX Bravo, Inc. está registrada provisionalmente ante la Comisión de Negociación de Futuros de Productos Básicos de Estados Unidos (CFTC) como corredor de swaps. FalconX Limited es un proveedor de servicios AFV de clase 3 registrado en virtud de la Ley de Activos Financieros Virtuales de 2018 ante la Autoridad de Servicios Financieros de Malta. FalconX Limited, FalconX Bravo, Inc. o Solios, Inc. están registrados ante la Comisión de Bolsa y Valores o la Autoridad Reguladora de la Industria Financiera.

"FalconX" es un nombre comercial para FalconX Limited y sus subsidiarias. Para obtener información sobre qué personas jurídicas ofrecen productos y servicios de operaciones, si está considerando participar en una operación de derivados o desea obtener más información, comuníquese con su representante de ventas u operaciones.

