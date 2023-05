Falta de orçamento para zerar fila do INSS impede empréstimos para aposentados e pensionistas, alerta a AbCorban

Mais de 600 mil pessoas aguardam liberação dos benefícios

CAMPINAS, Brasil, 15 de maio de 2023 /PRNewswire/ -- Até o início de abril, o INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) contava com 250 mil pedidos do benefício de prestação continuada e 290 mil pedidos (e recursos) de aposentadorias especiais na fila de espera. E a cada ano, outros 1,1 milhão de novos pedidos são protocolados, segundo o próprio Ministério da Previdência. A promessa do governo federal, de liberar 900 mil pagamentos previdenciários ainda neste ano está ameaçada por falta de recursos, segundo anunciou o ministro Carlos Luppi, que busca alocação de recursos junto ao Ministério da Fazenda.

Os aposentados e pensionistas enfrentam, além da crise financeira, uma crise social que precisa ser resolvida o mais rápido possível, como acesso imediato ao crédito consignado, alerta Tiago Cintra Mauschi, presidente da AbCorban

Somada à longa espera do benefício, que vem ultrapassando os prazos previstos em lei, e o aumento dos preços por conta da inflação, a demora na liberação da aposentadoria vem causando um problema a mais para quem está na fila. A impossibilidade de pedido de crédito junto às instituições bancárias, especialmente o crédito consignado com taxas de 1,77% ao mês, em média. O alerta é da Associação Brasileira de Correspondentes Bancários (Abcorban).

Tiago Cintra Mauschi, presidente da entidade, explica que a análise do pedido de crédito consignado pelos aposentados e pensionistas só pode ser ocorrer após 90 dias da liberação dos benefícios, como prevê a legislação e as regras do Banco Central (BC).

Ele lembra que a grande maioria das pessoas que se aposenta e entra com o pedido de pagamento vem enfrentando grande dificuldade financeira, assim como os trabalhadores. "Para pagar as despesas do mês e as contas, quem está na espera da aprovação do pedido de aposentadoria e pensão, hoje só tem uma saída: buscar empréstimos pessoais com juros que podem chegar a 25%, o que aumenta ainda mais suas dívidas. Por outro lado, se os pedidos fossem agilizados e cumpridos dentro do prazo previsto em lei, esse público teria acesso imediato ao crédito consignado com taxas reduzidas de 1,97% ao mês, em vez de pagar taxas abusivas de até 25% ao mês no crédito pessoal", explica o presidente da AbCorban.

"Com esse impasse e a demora para a liberação dos pagamentos, os aposentados e pensionistas enfrentam, além da crise financeira, uma crise social que precisa ser resolvida o mais rápido possível, como o crédito imediato ao crédito consignado", conclui.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2077289/abcorban.jpg

FONTE Abcorban

SOURCE Abcorban