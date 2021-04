Faltam 200 dias - Bem-vindo à China International Import Expo (CIIE)

Esta é a razão pela qual as empresas não podem perder as oportunidades verdadeiramente únicas oferecidas pela CIIE.

Em primeiro lugar, é grande em escala e abrange setores extensos. A CIIE têm crescido em escala e influência a cada ano. Em 2020, a exposição ocupou 360.000 metros quadrados, o equivalente ao tamanho de quase 70 campos de futebol padrão.

A feira global de negócios abrange uma gama completa de setores, incluindo produtos alimentícios e agrícolas, automóveis, tecnologia inteligente e de informação, bens de consumo, equipamentos médicos, produtos para a saúde e comércio de serviços.

Em segundo lugar, apresenta participantes e exposições de alta qualidade. Milhares de expositores, incluindo empresas da Global Fortune 500 e líderes do setor, participaram da exposição todos os anos. O evento passou a ser obrigatório para líderes influentes do setor, como as 10 maiores empresas farmacêuticas do mundo e as principais montadoras do mundo. Nenhum outro evento no mundo oferece melhor palco com essa escala e influência para a estreia de produtos globais e da Ásia. Nas três últimas edições, mais de 1.300 produtos e serviços entraram no mercado global ou chinês por meio da exposição.

Em terceiro lugar, as empresas podem atender aos compradores, firmar transações, entrar no mercado chinês e estabelecer projetos. Cerca de 1,3 milhão de compradores participaram das três primeiras edições. Todos os anos, as organizações participantes investem bilhões de dólares em negócios na CIIE, e os números continuam a crescer em cada evento. Nos últimos três anos, mais de 200 bilhões de dólares em negócios foram firmados.

Acompanhando esses acordos, um total de 319 projetos das duas primeiras edições, apoiados por investimentos estrangeiros de 15 bilhões de dólares, foram iniciados e lançados com sucesso na China.

Em quarto lugar, é uma entrada para a China e uma estrada para o sucesso. A CIIE é a porta de entrada ideal para entender e explorar a riqueza do mercado chinês, com seus 1,4 bilhão de consumidores. A CIIE também é uma excelente oportunidade para as empresas conhecerem parceiros para sinergias de negócios em toda a cadeia de valor, tanto a montante quanto a jusante.

Em quinto lugar, oferece serviços completos para que os negócios possam ser fechados sem problemas. A CIIE oferece benefícios extras para empresas que estão entrando no mercado da China, oferecendo serviços especiais que tornam a realização de negócios com parceiros chineses o mais simples possível. Os benefícios abrangem consultoria, liberação alfandegária, registro de empresas, matchmaking e muito mais. Na CIIE, os participantes também podem promover suas marcas e ganhar exposição na mídia, com a presença de veículos de mídia globais todo ano para dar informações sobre as últimas tendências, produtos e inovações que estão sendo exibidos na feira. Nas três primeiras edições, mais de 10.000 jornalistas cobriram a exposição. Com sua própria equipe de serviços de proteção de propriedade intelectual, a CIIE garante que a PI de cada participante esteja bem protegida.

A quarta CIIE será realizada em Xangai de 5 a 10 de novembro.

As empresas interessadas em participar da quarta edição podem se inscrever aqui: https://www.ciie.org/ciie/f/book/register?locale=en ou entrar em contato pelo e-mail: [email protected]

Esperamos vê-lo no National Exhibition and Convention Center (Xangai) daqui a 200 dias.

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/1077995/CIIE_Logo.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1488831/CIIE_200_days.jpg

Contato: Nie Qingxin

Tel.: 0086-21-67008870/67008988

FONTE CIIE

