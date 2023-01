Famílias à frente de negócios têm necessidades específicas de capacitação

G4 Empresas Familiares, nova imersão do G4 Educação, traz mentores com track record para empreendedores de empresas familiares de diferentes gerações

SÃO PAULO, 26 de janeiro de 2023 /PRNewswire/ -- Negócios administrados por famílias representam 90% das micro e pequenas empresas no país, e são responsáveis por 65% do PIB brasileiro. Têm papel, portanto, fundamental na geração de empregos formais, porém sua gestão é mais delicada do que parece e a maioria acaba encerrando suas atividades após sucessões mal feitas; apenas 12% dessas empresas chegam à terceira geração e 1% à quinta. Após extenso estudo dessa realidade, o G4 Educação criou uma nova Imersão presencial, a G4 Empresas Familiares , criada para integrantes de famílias que possuem empresas de controle familiar, sejam eles executivos ou não em suas empresas.

Divulgação. Esquerda para a direita: Cassio Audi, Mikhael Feffer, Isabelle Randon e Ana Carolina Botto Audi. (PRNewsfoto/G4 Educação)

O time de mentores, assim como em todas as imersões do G4 Educação, traz um amplo track record, isto é, experiência comprovada no tema. A primeira turma terá como mentores Ana Carolina Botto Audi (Sócia nas áreas de Fusões e Aquisições, Private Equity e Venture Capital do Demarest), Cassio Audi (Diretor na CSIG, grandes Family Offices e Membro de Conselhos e Administração e Comitês), Isabelle Randon (Sócia Fundadora da IR Family & Business e Membro do Conselho da 3ª geração da família Randon), Mary Nicoliello (Sócia Fundadora da Faamily) e Mikhael Feffer (4ª geração familiar do Grupo Suzano).

A imersão acontece em São Paulo, durante 2 dias, e tem o objetivo de trazer aos alunos a consciência sobre os riscos e complexidades das empresas de controle familiar, de forma que entendam a importância da estruturação da Governança em seus 3 eixos: Familiar (senso de pertencimento e união), Proprietária/Societária (proteção do patrimônio) e Corporativa (poder e controle). Os alunos sairão melhor preparados para buscar os apoios necessários, enfrentar essas jornadas, priorizar e tomar as melhores decisões que respeitem sua cultura, recursos, processos e com isso aumentar as chances de crescimento e perpetuidade de seus negócios. Adicionalmente a muito conteúdo direto ao ponto, apresentação e discussão de casos reais, os alunos terão oportunidades de tirar dúvidas ao longo de cada aula em sessões de perguntas e respostas e também em uma interação em formato de hot seat com os mentores.

Segundo Carolina Audi, "por vezes empresas familiares, apesar de terem sucesso em seu segmento de atuação, não alcançam a longevidade almejada e a maximização de resultados correspondente. O investimento em capacitação permite, por meio de instrumentos e mecanismos de governança, que empresas familiares superem obstáculos de sucessão e alavancagem dos negócios familiares, extraindo o melhor que a atividade empresarial familiar pode oferecer e tornando-a longeva".

Já Cassio Audi destaca a importância de aprender com quem conhece o cenário na prática: "A principal vantagem é aprender com a experiência e erros dos outros, de quem já passou por estes desafios, do que aprender cometendo-os (com o risco de redução drástica do patrimônio ou da empresa familiar)."

O aluno compreenderá o que cada pilar da governança envolve, seus desafios e dores de implementação, gama de alternativas/soluções existentes para cada estágio em que a empresa familiar se encontra e melhores práticas, saindo melhor preparado para buscar os apoios necessários, enfrentar essas jornadas, priorizando e tomando as melhores decisões que respeitem sua cultura, recursos e processos.

Isabelle Randon e Mary Nicoliello irão abordar a visão geral dos três eixos de governança, aprofundando-se na Governança Familiar e apresentando o case pessoal do Grupo Randon. Segundo Isabelle, "Nada melhor do que ouvir de quem sente na pele os desafios, as conquistas nessa grande jornada da Governança. O aluno ampliará o seu repertório ouvindo casos reais e adquirindo ferramentas vindas de consultores experientes, encurtando caminho que poderia levar muito mais tempo e/ou muitas vezes não fazendo as escolhas certas". E Mary acrescenta: "Não existe um manual ou receita de bolo e sim ferramentas e conhecimentos específicos para liderar familiares, executivos e sócios, muitas vezes com interesses distintos. A junção de cases reais com consultores experientes traz uma combinação perfeita para quem busca sucesso e sustentabilidade para a empresa familiar".

Mikhael Feffer vai apresentar o case pessoal da Suzano, passando uma visão geral sobre a aplicação prática das Governanças dentro do Grupo e Família.

Sobre o # G4 Educação

O G4 Educação é uma edtech com foco em educação executiva, que se posiciona como a Evolução da Escola de Negócios com base em um framework de gestão horizontalizado focado no crescimento exponencial e durável. Com ele, qualquer empresa, de qualquer segmento, pode se desenvolver até alcançar um alto faturamento em um curto espaço de tempo. O G4 Educação atua com programas de educação executiva ministrados por referências do mercado com amplo track record, ancorados no princípio de trazer ao universo do empreendedorismo o conceito de que só ensina quem faz. A metodologia de ensino é baseada em um conteúdo altamente aplicável e atual, assim como em ferramentas práticas utilizadas pelas empresas mais inovadoras e valiosas do mundo, adaptadas à realidade brasileira.

Os programas são ofertados nas modalidades presencial e online e sua duração varia conforme o tema principal. O carro-chefe, nesse formato, é o G4 Imersão e Mentoria, que abrange frameworks e ferramentas de gestão, vendas e growth, sendo direcionado para donos de negócios e executivos do alto escalão que almejam potencializar seus negócios. Há ainda as edições mais específicas, focadas em Growth, Gestão de Pessoas, Sales e Customer Experience. Primeiro, os participantes assistem aulas com conceitos densos e baseados em benchmark e, posteriormente, recebem mentorias 100% personalizadas, cujo objetivo é criar estratégias para adaptar essas práticas para cada empresa, levando em conta seu modelo de negócio. Soma-se a isso o G4 Skills, software online B2B de cursos de extensão e treinamentos, e o G4 Comunidades, uma rede de relacionamento cujo foco é fomentar continuamente o ecossistema de educação e networking, contribuindo para a geração de negócios entre os membros.

https://g4educacao.com/

https://www.instagram.com/g4educacao/

https://www.linkedin.com/school/g4educacao

https://www.tiktok.com/@g4.educacao

Contato para Imprensa:

G4 Educação

Rodrigo Ferrari

Head de PR

[email protected]

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1990651/G4_Educacao___Imagem_Mentores_Negocios_Familiares.jpg

FONTE G4 Educação

SOURCE G4 Educação