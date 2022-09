FENC® TOPGREEN® Bio3 : le premier tissu au monde fabriqué grâce à une technologie de recyclage des gaz d'échappement et à la teinture N66.

TAIPEI, 21 septembre 2022 /PRNewswire/ -- En tant que pionnier de l'innovation et de la durabilité, Far Eastern New Century Corporation (FENC) peut fournir des solutions permettant de réduire l'impact environnemental du PET et du nylon, et nous sommes fiers que notre fibre FENC® TOPGREEN® Bio ait été récompensée par la Fédération internationale des industries textiles (ITMF) à l'occasion des ITMF Awards 2022 ; il s'agit du premier tissu au monde en PET fabriqué à partir de gaz d'échappement recyclés associé à notre technologie de teinture Nylon66 qui permet d'éviter le processus de teinture et rend le tissu entièrement écologique.

Far Eastern New Century channels its core strengths and continues to deliver sustainable and innovative technologies

Sa gamme de produits écologiques a permis à l'entreprise de se démarquer parmi plus 45 fournisseurs de matériaux internationaux et de remporter le prix « Durabilité & Innovation » aux ITMF Awards 2022 qui récompense les réussites durables et innovantes de l'industrie du textile, axées sur l'innovation, la conception, le développement et la production et suivant les normes les plus strictes de durabilité et de respect de l'environnement.

FENC coopère avec la société de biotechnologie LanzaTech afin d'utiliser la biotechnologie qui permet de transformer le gaz d'échappement industriel en éthylène glycol bas carbone qui est employé dans la production de polyester. Les tissus en polyester qui capturent les émissions de carbone peuvent réduire considérablement les gaz à effet de serre (GES), la consommation d'énergie, d'eau et de produits chimiques. Ils permettent non seulement de faire baisser les niveaux de pollution dans la communauté, mais aussi de maximiser la durabilité en économisant de l'énergie et de l'eau grâce à la technologie dernière génération de teinture sans eau de FENC.

En 2021, FENC a noué des collaborations avec les grandes entreprises internationales lululemon et ZARA, ainsi qu'avec d'autres marques pour transformer les gaz d'échappement en vêtements grâce à la technologie FENC® TOPGREEN® Bio3.

Les mesures visant la neutralité carbone ne peuvent pas attendre, et FENC répond présent pour atteindre cet objectif mondial. Avec 2020 comme année de référence, FENC prévoit de réduire ses émissions de 20 % d'ici 2025, de 40 % d'ici 2030 et s'engage à atteindre la neutralité carbone d'ici 2050. En s'attaquant aux émissions provenant de la production, du carburant, de l'énergie, des matières premières et du transport, FENC poursuit sa quête de nouvelles technologies en établissant des partenariats avec l'ensemble de la chaîne de valeur afin de créer des modèles d'entreprise écologiques, de réduire les émissions de carbone et de remplir ses obligations en matière de responsabilité sociale des entreprises.

À propos de Far Eastern New Century (FENC)

FENC a été créé en 1949. Il s'agit d'une société internationale, basée à Taïwan, opérant aux États-Unis, au Japon, en Chine continentale, au Vietnam, en Malaisie, aux Philippines et dans de nombreux autres pays et régions. FENC est le seul fournisseur de polyester au monde verticalement intégré à offrir un éventail de produits allant des matières premières aux produits de consommation. La gamme de produits et d'applications couvre toutes les facettes de la vie, notamment les bouteilles en PET, les emballages alimentaires et non alimentaires, l'hygiène, l'automobile, le linge de maison ainsi que les vêtements de sport fonctionnels. En 2021, le chiffre d'affaires consolidé de la société a atteint les 8,5 milliards de dollars américains, avec 23 milliards de dollars américains d'actif total. Avec plus de 30 000 employés, FENC est non seulement l'un des trois premiers producteurs de polyester au monde, mais aussi le plus grand producteur de PET recyclé de qualité alimentaire et de filaments de polyester recyclés. Pour en savoir plus, consultez le site www.fenc.com .

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1901454/FENC_LOGO_Logo.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1901455/FENC_R_D_photo.jpg

SOURCE Far Eastern New Century Corporation