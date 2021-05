FarEye annonce une série E de 100 millions de dollars menée par TCV et Dragoneer

Ce nouveau financement permettra d'accélérer l'innovation et l'expansion mondiale de la plate-forme SaaS de gestion logistique

LONDRES, 26 mai 2021 /PRNewswire/ -- FarEye , une plateforme de gestion des livraisons mondiales de bout en bout, a annoncé un tour de table de série E de 100 millions USD mené par TCV et Dragoneer Investment Group. Les investisseurs existants, Eight Roads Ventures, Fundamentum et Honeywell, ont également participé à ce tour de table. Les fonds seront utilisés pour accélérer la mission de l'entreprise, qui consiste à donner aux marques les moyens de proposer des expériences de livraison similaires à celles d'Amazon Prime et à redéfinir la manière dont les produits sont livrés sur divers réseaux logistiques. FarEye se concentrera sur l'expansion de ses capacités en matière de plate-forme logicielle, sur l'expansion en Europe et en Amérique du Nord, et continuera à attirer des talents de classe mondiale. Dans le cadre de la transaction, Gopi Vaddi, associé général de TCV, rejoindra le conseil d'administration de FarEye.

Fondée en 2013 par Kushal Nahata, Gaurav Srivastava et Gautam Kumar, FarEye s'adresse à un marché de la gestion des livraisons de plusieurs milliards de dollars qui continue d'afficher une croissance annuelle à deux chiffres.

« Nous sommes très fiers que TCV et Dragoneer se joignent à nos investisseurs établis pour soutenir nos progrès en vue de devenir un leader mondial de la gestion des livraisons », a déclaré Kushal Nahata, PDG et cofondateur de FarEye. « Ce financement arrive à point nommé pour le secteur de la livraison et de la logistique, car nous avons vu les consommateurs dépenser 861 milliards de dollars en ligne auprès des détaillants américains en 2020, soit une hausse de 44 % par rapport aux 598 milliards de dollars de 2019. La croissance et la transformation numérique du secteur de la logistique ont créé une opportunité pour les plates-formes logicielles comme FarEye de fournir une expérience client supérieure. Notre ambition est de permettre à des milliers d'entreprises d'offrir une expérience de livraison semblable à celle d'Amazon-Prime, et nous visons à stimuler les innovations qui réimaginent la façon dont les livraisons sont gérées à l'échelle mondiale », a ajouté Nahata.

La plate-forme intelligente et sophistiquée de FarEye est utilisée par les marques pour lancer et promouvoir de multiples modèles de livraison tels que la livraison le jour même, le lendemain, à la demande et à domicile à partir de plusieurs sites d'inventaire. Plus précisément, FarEye permet aux entreprises de :

Gérer le processus de bout en bout de la livraison de biens ou de services aux consommateurs et aux entreprises à travers des modèles de flotte internes et externes

Offrir aux clients finaux une expérience de livraison positive, tout en réduisant considérablement les coûts logistiques et en offrant une visibilité et un contrôle inégalés sur l'ensemble du processus

Tirer parti d'une plate-forme très modulaire, cloud-native et low code, qui permet aux clients de créer des flux de travail individualisés pour répondre à leurs exigences uniques en matière de livraison, tout en garantissant le délai de valorisation le plus court

Gérer les volumes à l'échelle de l'entreprise et les exigences de conformité

FarEye est actuellement au service d'entreprises mondiales, qu'il s'agisse de détaillants, de fabricants ou de prestataires de services logistiques et de transporteurs tiers, notamment DHL ecommerce, Amway, Dominos, Walmart, Posti, Gordon Foods, UPS, etc.

La plate-forme de l'entreprise traite plus de 100 millions de transactions chaque mois, prend en charge plus de 25 000 conducteurs et est intégrée à un réseau de plus de deux millions de véhicules. La croissance de FarEye s'est accélérée au cours des 12 derniers mois, avec une traction particulièrement forte en Europe et en Amérique du Nord. Ces marchés représentent collectivement plus de la moitié des revenus et ont été multipliés par près de trois au cours de la même période.

FarEye a récemment été reconnu par Gartner dans son premier Magic Quadrant pour les plates-formes de visibilité en temps réel pour le transport .

Pour soutenir la poursuite de son expansion, FarEye a également recruté un certain nombre de cadres supérieurs au cours de l'année dernière, notamment un nouveau directeur de la gestion des risques, Amit Bagga (ancien président de l'APAC chez BlueYonder et responsable des ventes stratégiques chez Oracle), et un nouveau directeur des produits, Suvrat Joshi (ancien cadre chez Dropbox, Amazon, Facebook, Microsoft).

Gopi Vaddi, associé général de TCV, a déclaré : « Le secteur de la logistique et de la chaîne d'approvisionnement est en train de vivre un bouleversement créatif attendu depuis longtemps, mené par des leaders émergents comme FarEye, qui fournit des plates-formes SaaS multi-locataires avec une configuration low code pour améliorer la visibilité de l'entreprise et offrir au consommateur final des expériences superbes sur le dernier kilomètre. Chez TCV, nous sommes heureux de nous associer à Kushal, Gaurav, Gautam et toute l'équipe de direction. Nous avons été impressionnés par les capacités de la plate-forme de FarEye et par leur vision à long terme en tant que facilitateur clé de la transformation numérique de la logistique. »

« La plate-forme de gestion des livraisons de pointe de FarEye offre une visibilité et un contrôle impressionnants sur l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement, ce qui n'a jamais été aussi essentiel pour les détaillants, les fabricants et les 3PL », a déclaré Eric Jones, partenaire chez Dragoneer Investment Group. « Nous sommes impatients de nous associer à FarEye alors qu'ils continuent à redéfinir la façon dont les produits sont livrés à travers divers réseaux logistiques et à étendre leur empreinte en Europe et en Amérique du Nord. »

À propos de FarEye : La plate-forme de gestion intelligente des livraisons de FarEye améliore l'expérience de livraison pour tous. FarEye permet aux entreprises d'offrir une expérience client supérieure à un coût réduit.

À propos de TCV : Fondée en 1995, TCV a été créée avec une vision claire : saisir les opportunités du marché technologique en se concentrant de manière spécialisée et cohérente sur l'investissement dans les entreprises à forte croissance.

À propos de Dragoneer Investment Group : Dragoneer est une société d'investissement axée sur la croissance qui dispose de plus de 17 milliards de dollars de capitaux à long terme provenant de nombreuses fondations, fonds de dotation, fonds souverains et family offices parmi les plus importants au monde.

SOURCE FarEye