FarEye se une ao ecossistema Microsoft Cloud for Retail para promover experiência de comércio de ponta a ponta

CHICAGO, 13 de janeiro de 2022 /PRNewswire/ -- A FarEye, uma plataforma SaaS global que transforma a última milha, anunciou hoje sua escolha pela Microsoft como parceira de amplificação no Microsoft Cloud for Retail. A colaboração capacita e transforma a maneira como os varejistas orquestram, rastreiam e otimizam o movimento de mercadorias, permitindo que as empresas reduzam os custos de logística, ao mesmo tempo que atendem às necessidades dos consumidores finais.

Se os varejistas desejarem permanecer competitivos em um cenário em constante evolução, uma sólida estrutura de logística com forte atenção às soluções de entrega de última milha será o principal fator diferencial para ajudar a melhorar a satisfação do cliente.

"A Microsoft está reunindo líderes de todos os setores do espaço de varejo para ajudar os varejistas a aprimorar suas soluções de entrega para, em última análise, gerar uma experiência positiva para o cliente", disse Amit Bagga, diretor de faturamento da FarEye."A colaboração sinaliza o forte reconhecimento do setor, e estamos ansiosos para ver o poder que a plataforma de gestão de entrega inteligente da FarEye pode oferecer ao ecossistema de varejo da Microsoft."

Com os recursos combinados do Microsoft Cloud for Retail e da FarEye, os varejistas podem obter:

Roteamento dinâmico em tempo real

Melhor controle operacional

Experiência consistente e de marca do cliente

"Acreditamos que as ferramentas de visibilidade de entrega e a plataforma escalável, de baixo código e sem código da FarEye serão um componente fundamental para ajudar a agilizar o processo de atendimento e digitalizar as ofertas de atendimento ao cliente dos varejistas", disse Shelley Bransten, vice-presidente corporativa, WW Retail & Consumer Goods Industries da Microsoft. "Adicionar a FarEye a nossa linha de parceiros de varejo aprimora nossa capacidade de transformar as entregas dos tempos modernos e a experiência do cliente."

A plataforma de gestão de entrega inteligente da FarEye lida com 100 milhões de transações por mês, entre 45 mil motoristas e 30 mil transportadoras, que viajam mais de 1,6 milhão de quilômetros por dia. A empresa trabalha com seus clientes empresariais em setores como varejo, fabricação e muito mais, para oferecer um nível mais alto de controle sobre sua logística e oferecer uma experiência de entrega superior a seus clientes finais.

Para saber mais sobre a plataforma e os recursos da FarEye, acesse www.getfareye.com

Logotipo: https://mma.prnewswire.com/media/1494125/FarEye_Logo.jpg

FONTE FarEye

SOURCE FarEye