Farma13, une pharmacie espagnole, se joint à des milliers de pharmacies pour envoyer des médicaments aux victimes de la guerre en Ukraine

Farma13 soutient l'Ukraine en ces temps difficiles

En collaboration avec l'organisation Nadiya, Farma13 une parapharmacie espagnole en ligne qui s'occupe de questions sociales, a envoyé du matériel de soin en Pologne et des produits d'hygiène pour enfants à tous les enfants qui ont dû trouver refuge dans ce pays.

Toutes sortes de produits ont été envoyés depuis cette parapharmacie en ligne pour l'alimentation des enfants, comme des aliments pour bébés, des céréales et des compléments comme Meritene, dont les milk-shakes apportent tous les nutriments nécessaires pour tenir toute la journée.

Nadiya est le fruit de la solidarité d'un groupe de personnes qui ressentent le besoin d'aider le peuple ukrainien, auquel se joint Farma13, dans le seul but de faciliter à la communauté ukrainienne le transfert de leurs proches en Espagne et de leur apporter toute l'aide dont ils ont besoin.

Dernières données sur la guerre menée par la Russie contre l'Ukraine

Quelques semaines après le début de l'invasion russe en Ukraine, plus de trois millions de citoyens ukrainiens ont dû fuir le pays pour se réfugier dans d'autres territoires, selon le Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR).

Aujourd'hui, l'Ukraine est le troisième pays qui compte le plus grand nombre de personnes ayant été contraintes de se réfugier hors de ses frontières. Selon l'ONU, cette crise de déplacement est l'exode le plus rapide enregistré en Europe depuis la Seconde Guerre mondiale.

Il est temps de collaborer, toute aide est indispensable

L'Ukraine a plus que jamais besoin de notre aide et de notre soutien. Il est nécessaire que le monde se montre le plus solidaire possible.

C'est pourquoi Farma13 et Comunicare, son agence de marketing, ont lancé un autre moyen de lui venir en aide : ils ont créé une page pour faciliter le recrutement d'Ukrainiens pour des emplois à distance : trouvez ici des travailleurs ukrainiens à distance .

Depuis Farma13, ils encouragent la collaboration des citoyens, à travers le projet #convoyesperanza, ou à travers toute association humanitaire dont la mission est d'offrir une aide médicale, alimentaire, d'asile, de travail, de transport ou économique à l'Ukraine.

[email protected]

+34 650 466 550

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1779664/Farma13.jpg

SOURCE Farma13