Farmácias inovam com robô que entrega medicamentos em segundos

SÃO PAULO, 31 de agosto de 2022 /PRNewswire/ -- Com mais de 11 mil unidades instaladas em 53 países, o robô BD Rowa, que seleciona os medicamentos e os entrega no balcão da farmácia em até 30 segundos, já é realidade no Brasil - sua mais recente instalação aconteceu na Drogaria Soares da Vila Mariana, em São Paulo.

Fabricado e distribuído pela BD, uma das maiores empresas de tecnologia médica no mundo, o robô opera com base em inteligência artificial que assimila as práticas diárias das farmácias e drogarias.

"É uma tecnologia que trabalha com eficiência, atuando no operacional para que os atendentes e farmacêuticos possam prestar melhor atendimento aos clientes, sem gastar um tempo importante na busca pelos medicamentos. A automação agiliza o atendimento, já que o processo da seleção e entrega dos produtos chega a ser até 22 vezes mais rápido em comparação à operação manual, contribuindo para que o contato com os clientes seja mais humanizado e acolhedor", comenta Américo José, especialista em varejo farmacêutico.

O robô opera em três fases: admissão, quando o atendente ou farmacêutico coloca no sistema os dados da prescrição; preparação, ao coletar na prateleira do próprio dispositivo os medicamentos; e dispensação, ao colocar os medicamentos em uma esteira, que leva os medicamentos até o balcão.

Esta solução faz o controle das datas de vencimento e de estoque, repondo produtos de acordo com a demanda cotidiana da farmácia, evitando atrasos, erros e inconformidades no inventário.

"Para os varejistas, resulta numa experiência positiva sobre a humanização das relações, já que atendentes e farmacêuticos passam a cumprir melhor o seu papel na atenção primária à saúde, e para hospitais na capacidade de priorizar o atendimento clínico", afirma Walter Baxter, CEO da BD.

No Brasil, o BD Rowa está presente em São Paulo, Minas Gerais, Amazonas e Rio de Janeiro e, em breve, chegará a farmácias no Paraná e Rio Grande do Sul.

Sobre a BD

A BD é uma das maiores empresas de tecnologia médica do mundo que está impulsionando o mundo da saúde ao investir na descoberta médica, no diagnóstico e na prestação de cuidados com a saúde humana e animal. A empresa apoia os profissionais que estão na linha de frente dos cuidados da saúde por meio do desenvolvimento de tecnologia, serviços e soluções inovadoras que ajudam a avançar na terapia clínica para pacientes e no processo clínico para os prestadores de cuidados de saúde. Para mais informações, acesse https://rowa.de/br/.

