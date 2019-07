FARO® presenta la solución de escaneo 3D Cobalt Design™

Aceleración de flujos de trabajo

Cobalt DesignTM permite a los profesionales del diseño configurar parámetros de escaneo una vez y, entonces escanear objetos similares con solo presionar un botón. Además, se incluyen de manera predeterminada diversas configuraciones pre configuradas de mallado y escaneo. Esto permite pasar menos tiempo en cada posición de escaneo, lograr más escaneos por días y completar más rápido los proyectos de escaneo. Además, asegura que los resultados se puedan repetir y sean confiables.

Escaneo de campo completo

El eje rotativo integrado mejora enormemente el proceso de escaneo 3D y maximiza la detallada cobertura del escaneo. La pieza u objeto que se escaneará se ubica en una posición fija sobre el eje y, a continuación, se configura el eje para que gire automáticamente hasta 360 grados durante el escaneo.

La mejor combinación entre velocidad y precisión

Cobalt DesignTM captura millones de puntos de medición 3D en tan solo un segundo con una precisión máxima de 3.1 Mpx para objetos complejos pequeños y medianos.

Digitalización a todo color

Capture escaneos precisos y con texturas de alta calidad a color para lograr imágenes realistas que permiten representaciones muy detalladas de superficies geométricas y terminaciones en colores 3D verídicos.

«El lanzamiento de Cobalt DesignTM junto con la reciente plataforma de software RevEngTM refuerza nuestro compromiso con el liderazgo de mercado y opinión para las soluciones de captura de datos 3D en diversas aplicaciones e industrias centradas en el diseño», indicó Thorsten Brecht, director sénior, Diseño 3D. «Hemos mejorado el paradigma de la luz estructurada 3D al equiparar el desarrollo de hardware y de software, para que los usuarios puedan aprovechar al máximo las avanzadas funcionalidades de ambas tecnologías en conjunto».

Acerca de FARO

FARO es la fuente de soluciones para medición y obtención de imágenes 3D más confiable en el mundo. La compañía desarrolla y comercializa dispositivos y software para medición e imagen computarizada al servicio de los siguientes mercados:

Manufactura 3D: medición y obtención de imágenes 3D de alta precisión y comparación de piezas y estructuras complejas en los procesos de producción y aseguramiento de calidad.

medición y obtención de imágenes 3D de alta precisión y comparación de piezas y estructuras complejas en los procesos de producción y aseguramiento de calidad. Construcción BIM: captura 3D de proyectos de construcción e instalaciones de producción en condiciones originales para documentar estructuras complejas y realizar controles de calidad, planeación y preservación.

captura 3D de proyectos de construcción e instalaciones de producción en condiciones originales para documentar estructuras complejas y realizar controles de calidad, planeación y preservación. Seguridad pública e investigación forense : captura y análisis de datos del mundo real en el sitio del incidente para investigar accidentes, crímenes e incendios, planear actividades de seguridad, y proporcionar entrenamiento en realidad virtual para personal de seguridad pública.

: captura y análisis de datos del mundo real en el sitio del incidente para investigar accidentes, crímenes e incendios, planear actividades de seguridad, y proporcionar entrenamiento en realidad virtual para personal de seguridad pública. Diseño 3D: Captura y edición de formas 3D de productos, personas y/o entornos con fines de diseño en el desarrollo de productos, gráficos por computadora y aplicaciones dentales y médicas.

Captura y edición de formas 3D de productos, personas y/o entornos con fines de diseño en el desarrollo de productos, gráficos por computadora y aplicaciones dentales y médicas. Fotónica: Desarrollo y comercialización de productos y soluciones de medición láser basados en galvanómetro

La sede global de FARO está ubicada en Lake Mary, Florida. La compañía también cuenta con un centro de tecnología y planta de fabricación que ocupa aproximadamente 8.398 metros cuadrados, localizada en Exton, Pensilvania, donde se llevan a cabo operaciones de investigación y desarrollo, fabricación y servicios de las líneas de productos FARO Laser Tracker y FARO Cobalt Array 3D Imager. La sede regional europea de la compañía se encuentra en Stuttgart, Alemania y su sede regional Asia-Pacífico se encuentra en Singapur. FARO cuenta con otras oficinas en los Estados Unidos de América, Canadá, México, Brasil, Alemania, el Reino Unido, Francia, España, Italia, Polonia, Turquía, los Países Bajos, Suiza, India, China, Malasia, Vietnam, Tailandia, Corea del Sur, Japón y Australia.

SOURCE FARO Technologies, Inc.