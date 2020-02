LONDON, 27. Februar 2020 /PRNewswire/ -- Fashion On Screen Plc meldete heute (27. Februar 2020), seinen Namen zu FOS Holdings Plc geändert zu haben. Das Ticker-Symbol des Unternehmens an der Wiener Börse, FOS, bleibt unverändert. Die Namensänderung folgt dem Aktionärsbeschluss, der am 19. Dezember 2019 auf der Hauptversammung des Unternehmens getroffen wurde.

