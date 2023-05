Fashion Quelle, Original Design Fashion Week und PV Shenzhen Weave wieder einen Zauber

SHENZHEN, China, 8. Mai 2023 /PRNewswire/ -- Am 28. April brachten die 26. Shenzhen International Exhibition for Clothing Supply Chain (Fashion Quelle), die AW2023 Shenzhen Original Design Fashion Week und die Première Vision Shenzhen SS24 (PV Shenzhen) ein reges Treiben ins Shenzhen World Exhibition & Convention Center.

Die dreitägige Großveranstaltung versammelte mehr als 600 ausgewählte Aussteller zusammen und begrüßte über 30.000 Besucher. Auf einer Fläche von 50.000 Quadratmetern und in acht Ausstellungsbereichen konnten Besucher mehr als 10.000 neue Produkte sehen, 13 Modenschauen und mehr als 50 Foren genießen oder an rund 300 Business-Matching-Aktivitäten teilnehmen. Die Ausstellung war so gut besucht wie nie zuvor, was darauf hindeutet, dass die Bekleidungsindustrie deutliche Anzeichen einer Erholung zeigt. Und im Jahr 2023 sind und werden die Fashion Source, die Shenzhen Original Design Fashion Week und PV Shenzhen die treibenden Kräfte der Branche sein.

Unter dem Motto „Optimistic Striver" beleuchtete der diesjährige FS Summit for Clothing Supply Chain in mehreren Sitzungen die Chancen im aktuellen wirtschaftlichen Kontext im Jahr 2023 anhand einiger typischer Fallstudien, die ein zahlreiches Publikum anzogen. Inzwischen hat FS Knitting Trends die kreativsten Top-Designer und führenden Unternehmen versammelt. 200 ausgewählte Original-Strickpaneele wurden zusammen mit Strickkollektionen, Kunstinstallationen und 3D-Schaufenstermustern ausgestellt und regten zu Inspiration und kreativen Designs an. Um eine bessere Verbindung zwischen Ausstellern und Käufern herzustellen, lud FS Business Matching wichtige Käufer wie bebe, V-GRASS und ELLASSAY ein, ermittelte ihren Bedarf und brachte sie mit geeigneten Lieferanten zusammen.

Ein weiteres Highlight der Ausstellung – PV Shenzhen hatte zwei Hauptschwerpunkte: High-End-Mode, unterstützt durch Chinas Forschung und Entwicklung, und nachhaltige Mode, an der über 40 kreative Textilhersteller aus Frankreich, Italien, der Schweiz, der Türkei, Japan und China teilnahmen. Drei Hauptaktivitäten, darunter PV Shenzhen Trend Area, PV Shenzhen Sustainable Focus Area und PV Shenzhen Sustainable Fashion Talks, präsentierten die Trendfarben, Texturen und Nachhaltigkeit der PV SS24.

Die AW2023 Shenzhen Original Design Week stand unter dem Motto „Healing Energy" und umfasste 100 Original-Designmarken, fast 13 Modenschauen und mehrere Industrieforen. Gemeinsam mit über 100 KOLS und Gen Z-Communities haben diese hochwertigen Aktivitäten nicht nur hitzige Online-Diskussionen entfacht und zu originellem Design inspiriert, sondern auch die Modeindustrie Chinas erfrischt und belebt.

Bei der nächsten Herbstausgabe vom 20. bis 22. September werden die drei Veranstaltungen am selben Ort in Bao'an, Shenzhen, stattfinden und Sie über die neuesten Modetrends auf dem Laufenden halten. Wir freuen uns darauf, Sie auf der nächsten Fashion Party der Bekleidungslieferkette begrüßen zu dürfen!

