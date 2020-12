Fashion Source, Shenzhen Original Design Fashion Week, et Première Vision Shenzhen 2020 se sont conclus avec un grand succès

Fashion Source, Shenzhen Original Design Fashion Week, et Première Vision Shenzhen ont eu lieu simultanément du 25 au 27 novembre 2020. Sur une surface d'exposition de 100 000 mètres carrés, les événements ont rassemblé plus de 1 300 exposants sélectionnés, plus de 300 marques de créateurs indépendantes, 25 défilés de mode et plus de 40 forums professionnels, attirant l'attention de près de 100 médias et self-médias de l'industrie. Les trois jours de manifestations ont également rassemblé un total de 57 339 visiteurs professionnels, soit une augmentation de 10 % par rapport à l'année précédente. Les principaux acheteurs étaient des propriétaires de marques, des agents, des distributeurs, des acheteurs de mode, des opérateurs d'e-commerce, et des grands magasins / centres commerciaux du monde entier.

Sous le thème de l'évolution, la 7e édition de la Shenzhen Original Design Fashion Week a proposé de nouvelles sorties de produits, des expositions de produits et des forums industriels. 25 défilés de mode présentant 33 marques ont été présentés à environ 12 500 visiteurs. Parmi les points forts de ces défilés, citons les marques Zheng Gong For Queen, Ying Zhi Shang, SUN, LOORA PWD, REELCO, YLMS, SO CALL ROSE MARY, AWANA, David Sylvia, Maggie Ma et SUNGUITIAN.

Première Vision, le leader des défilés de mode basé à Paris, a fait ses débuts en Chine cette année. L'exposition a attiré 63 entreprises de design et de tissus de haute qualité du monde entier, originaires de Grande-Bretagne, de France, d'Italie, du Japon et d'Espagne. Les expositions couvraient six catégories de laines, tissus, accessoires, designs, cuir et fabrication. Parmi ses activités complémentaires, on peut citer la publication des tendances de Première Vision Automme-Hiver 2021/22 et le séminaire sur les tendances de Première Vision.

Outre les trois grandes expositions, des activités passionnantes sur place ont également stimulé un large éventail d'intérêt et de participation. Le sommet sur la chaîne d'approvisionnement en vêtements de FS China et le forum Future Talk ont réuni des professionnels et des leaders d'opinion. Les tendances modes 2021 de Fashion Source, publiées en huit thèmes, présentaient près de 500 produits de haute qualité sélectionnés. Le FS Business Matching a offert un jumelage précis et personnalisé et des possibilités de conversion instantanée de commandes en transactions entre près de 500 exposants et leurs acheteurs potentiels.

Au cours des 20 dernières années, Fashion Source s'est concentré sur l'exploration du marché de la région de la Grande Baie de Guangdong-Hong Kong-Macao. La Shenzhen Original Design Fashion Week s'engage depuis 6 ans à soutenir les créateurs émergents. L'événement trois en un de cette année, avec la puissante collaboration de Première Vision, permettra d'intégrer davantage les ressources de toute la chaîne de l'industrie de la mode, d'aider à saisir les tendances de la mode sur le marché chinois et de créer une plate-forme commerciale d'influence internationale pour la chaîne d'approvisionnement de l'habillement !

À propos de GLPC

GL events -Pengcheng (Shenzhen) Exhibition Co. est une société membre de GL events. Ses projets de marque, Fashion Source et Shenzhen Original Design Fashion Week, sont en train de devenir une forte puissance leader mondiale de la chaîne d'approvisionnement de la mode. En 2020, Fashion Source s'associe à Première Vision, le plus grand salon de la mode au monde. Cette coopération est prometteuse pour accélérer la voie de l'internationalisation du GLPC.

