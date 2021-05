Fashion Source, Shenzhen Original Design Fashion Week, y Première Vision Shenzhen cierran con éxito total

SHENZHEN, China, 25 de mayo de 2021 /PRNewswire/ -- Organizado por GL events - Pengcheng (Shenzhen) Exhibition Co. , Ltd. , la 23ª Shenzhen International Exhibition For Clothing Supply Chain (Fashion Source), la 8ª Shenzhen Original Design Fashion Week, y la 2ª Première Vision Shenzhen cerraron con un éxito total en el Centro de Convenciones y Exposiciones de Shenzhen el 30 de abril de 2021.