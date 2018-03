FashionTV escolhida para distribuir 25 canais de TV chineses para 230 milhões de turistas chineses em hotéis em várias partes do mundo

VIENA, 23 de março de 2018 /PRNewswire/ -- A FashionTV vai cooperar com a APT Satellite Company Limited ("APT Satellite") para distribuir a Great Wall TV Platform, um leque de canais de TV com alguns dos principais canais de TV, como a CCTV-Entertainment, a Hunan TV, a Zhejiang TV e a Oriental TV, para hotéis de várias partes do mundo, usando uma combinação de OTT e tecnologia de distribuição por satélite, para maximizar a cobertura.

Prévia em http://ftv.com/greatwall

Chinese tourists relaxing in their hotel in Paris watching TV (Copyright : FashionTV) 200 million Chinese tourists having fun (Copyright: FashionTV)

O presidente da FashionTV, Michel Adam, disse: "Em 2018, 180 milhões de turistas chineses devem viajar para destinos no exterior, uma quantidade que, segundo as projeções, deve atingir 230 milhões até 2020. Todos os hotéis procuram atrair e recepcionar turistas chineses e ter canais chineses na língua pátria produz um grande conforto nos turistas chineses, enquanto eles relaxam, em um hotel, durante as viagens".

"A FashionTV é especialista em estabelecer redes de distribuição abrangentes para canais de TV de todo o mundo e esse acordo é muito benéfico para as operações empresariais da Great Wall TV", disse o vice-presidente executivo da APT Satellite, Huang Baozhong.

No início deste mês, a FashionTV celebrou o lançamento da pré-venda da Oferta Inicial de Moedas (ICO -- Initial Coin Offering) da FTV Coin Deluxe da FashionTV. A criptomoeda será usada para o pagamento de produtos e serviços da FashionTV, acesso a programas exclusivos e será aceita em hotéis, clubes e residências da FashionTV. A ideia é uma das primeiras iniciativas de criptomoedas realizadas por uma plataforma de moda e entretenimento. E a rede global de televisão está satisfeita por poder confirmar o enorme sucesso do projeto. Para obter mais informações: http://www.ftv.com/c/.

Contato com a mídia: Max Posch: max@ftv.com +43 664 3910205.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/657010/FashionTV_Chinese_Tourists.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/657009/FashionTV_Chinese_Tourists_Hotel.jpg

FONTE FashionTV (FTV)

SOURCE FashionTV (FTV)