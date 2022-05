Fast Buds lance les graines auto floraison les plus performantes pour 2022

De la réalisation de tests de résistance à la dégustation de chaque plante, leur équipe de reproducteurs professionnels applique des normes de qualité strictes afin d'être en mesure d'identifier les traits les plus souhaitables et de sélectionner les meilleurs phénotypes, donnant ainsi naissance à un bon nombre de variétés auto floraison aux profils cannabinoïdes et terpènes uniques.

L'entreprise travaille sur ces souches depuis des années, et grâce aux tests approfondis et au contrôle qualité, les résultats sont époustouflants et accessibles aux clients.

«Ce qui rend ces souches différentes de ce qui existe déjà sur le marché est le contrôle qualité rigoureux, dans la mesure où il faut beaucoup de temps et de dévouement, mais surtout de la passion et des connaissances pour être en mesure d'identifier les meilleures caractéristiques génétiques pour se lancer. Nous voulons offrir les meilleures semences du marché, et nos tests ont démontré une forte augmentation des rendements, de la production de trichomes et de la qualité génétique globale. Nous sommes donc certains d'être sur la bonne voie», a déclaré Enzo Schillaci, porte-parole de la société.

Depuis 2010, la société n'a cessé de travailler et de réaliser des recherches afin de mettre au point une toute nouvelle gamme de variétés auto floraison modernes. Fast Buds est très enthousiaste à l'idée de partager sa toute dernière sélection de plantes à croissance rapide et à haut rendement avec les cultivateurs du monde entier. La société continuera à déployer des efforts pour s'assurer que les clients sont satisfaits et, surtout, à produire des graines qui répondent aux besoins des cultivateurs amateurs et professionnels.

La nouvelle sélection 2022 de Fast Buds comprend:

Avec jusqu'à 25 % de THC, c'est un hybride nouvelle génération qui présente un profil terpénique difficile à décrire, rappelant les saveurs des variétés traditionnelles.

Une variété auto floraison extrêmement savoureuse avec un taux exceptionnel de 25 % de THC, qui possède des terpènes de cerises sucrées remarquables et un puissant fond pétillant.

Un hybride auto parfaitement équilibré avec jusqu'à 27 % de THC qui exhale un mélange piquant de baies et de diesel.

Des fleurs à 26 % de THC avec un profil terpénique semblable à celui d'un bonbon.

La variété parfaite au quotidien pour ceux qui cherchent à obtenir un effet pondéré qui réduit l'anxiété et permet aux utilisateurs de se concentrer.

Terpènes de cocktail de fruits acidulés qui vont de pair avec un effet presque psychédélique.

