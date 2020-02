Fato Relevante

Importante mencionar que, atualmente, a Companhia considera na gestão de seus negócios um custo de capital em torno de 12,5% a.a.

As informações sobre as perspectivas dos negócios, projeções e metas operacionais e financeiras são meras previsões, baseadas nas expectativas atuais da administração em relação ao futuro do Itaú Unibanco. Essas expectativas são altamente dependentes das condições do mercado, do desempenho econômico geral do País, do setor e dos mercados internacionais. Portanto, nossos resultados e desempenho efetivos podem diferir daqueles previstos nessas informações prospectivas.

ALEXSANDRO BROEDEL

Diretor Executivo de Finanças e Relações com Investidores

