FATO RELEVANTE: Aquisição da Ideal Holding Financeira S.A.

SÃO PAULO, 13 de janeiro de 2022 /PRNewswire/ -- O Itaú Unibanco Holding S.A. ("Itaú Unibanco") informa aos seus acionistas e ao mercado em geral que na presente data celebrou com a Ideal Holding Financeira S.A. e suas subsidiárias ("Ideal") um contrato de compra e venda de até 100% do capital social da Ideal. A compra será realizada em duas etapas ao longo de 5 anos. Na primeira, o Itaú Unibanco irá adquirir 50,1% do capital social e votante da Ideal, através de um aporte primário e da aquisição secundária de ações que totalizam aproximadamente R$ 650 milhões, passando a deter o controle da companhia. Na segunda, após 5 anos, o Itaú Unibanco poderá exercer o direito de compra do percentual restante (49,9%) do capital social da Ideal.

A gestão e a condução dos negócios da Ideal continuarão autônomas em relação ao Itaú Unibanco, conforme os termos e condições de Acordo de Acionistas dessa transação. Nesse contexto a Ideal continuará atendendo seus clientes e o Itaú Unibanco não terá exclusividade na prestação de serviços.

Essa aquisição reforça o ecossistema de investimentos do Itaú Unibanco e permitirá (i) em especial, contar com o talento e expertise dos profissionais da Ideal, reconhecidos pela alta capacidade de inovar nesse setor (ii) a oferta de produtos e serviços financeiros ("broker as a service") em modelo B2B2C por meio da plataforma white label (iii) a possível aceleração da entrada no mercado de agentes autônomos de investimentos e (iv) o aperfeiçoamento na distribuição de produtos de investimentos para clientes pessoas físicas.

A Ideal é uma corretora 100% digital e atualmente oferece soluções de trading eletrônico e DMA (direct market access), dentro de uma plataforma flexível e cloud-based. A Ideal obteve sua licença de funcionamento em 2019 e foi fundada por executivos com vasta experiência no segmento de intermediação de valores mobiliários, e atualmente é uma das corretoras líderes em volumes negociados nos mercados da B3.

O investimento na Ideal reforça o compromisso do Itaú Unibanco com os seus clientes em busca de soluções transformadoras em um mercado em franca expansão, permitindo ampliar a oferta de produtos e serviços nos canais mais convenientes a cada perfil de cliente e desenvolvimento sustentável nos negócios.

A conclusão desta operação está sujeita às aprovações do CADE e do BACEN.

RENATO LULIA JACOB

Diretor de Relações com Investidores e Inteligência de Mercado

FONTE Itaú Unibanco Holding S.A.

SOURCE Itaú Unibanco Holding S.A.